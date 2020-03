Huawei werkt aan alternatieven voor alle Google-diensten. De nieuwste toevoeging is een eigen Huawei-zoekmachine.

Huawei-zoekmachine getest

Huawei is hard aan het werk om alle Google-diensten te vervangen. De nieuwste toevoeging is een eigen zoekmachine. Deze wordt nu getest onder gebruikers in de Verenigde Arabische Emiraten.

De zoekmachine werd als APK-bestand aangeboden via het forum van Huawei. Het bedrijf heeft de test stop moeten zetten, omdat de app via sociale media werd verspreid.

De app lijkt op de zoekmachine van Google. Op het hoofdscherm zijn actuele nieuwsberichten te lezen met daarboven een zoekbalk met elke shortcuts naar het weer, sportnieuws, een rekenmachine en een functie om valuta om te rekenen. Na het invullen van een zoekopdracht, kun je kiezen uit alle zoekresultaten, of filteren tussen videos, afbeeldingen en nieuws.

Huawei 30 Pro winnen

In ruil voor het testen van de app, maken gebruikers kans op een Huawei Mate 30 Pro of oordopjes FreeBuds 3. Alle testers die meerdere reacties met feedback achterlaten, krijgen 100 Huawei Points om uit te geven in de Huawei App Gallery.

Het is niet duidelijk of er een bestaande zoekmachine achter de schermen het werk doet, of dat de Huawei-zoekmachine compleet nieuw is. De app is gemaakt door Aspiegel Limited, een Huawei-dochteronderneming gevestigd in Ierland. Huawei heeft veel van zijn softwarediensten naar Aspiegel verplaatst om de zorgen rond de verwerking van gebruikersdata te verminderen.

Huawei zonder Google

De relatie tussen Huawei en Google is ingewikkeld. Door een handelsverbod met de Verenigde Staten, mag Huawei geen zaken doen met Google. Aangezien het bedrijf niet afhankelijk wil zijn van eventuele volgende sancties, worden er nu allerlei alternatieven voor Google-diensten gemaakt. Het is nog niet duidelijk of het bedrijf weer Google-apps gaat toestaan zodra het handelsverbod is opgeheven.

