Dit is de Lenovo Tab M11: goedkope tablet met een stylus

Lenovo introduceert een betaalbare tablet die opvalt door de meegeleverde stylus. Lees hier meer over de nieuwe Lenovo Tab M11.

Lenovo Tab M11 officieel onthuld

Lenovo, het bedrijf achter Motorola, kennen we vooral van de laptops en smartphones, maar het bedrijf verkoopt ook tablets. Nu is de Lenovo Tab M11 aangekondigd, een betaalbare tablet met een 11 inch-scherm. Het display heeft een resolutie van 1920 bij 1200 pixels en ververssnelheid van 90Hz, waardoor het apparaat sneller aanvoelt. De Tab M11 is een concurrent voor de Samsung Galaxy Tab A9 Plus, die sinds kort verkrijgbaar is.

Een belangrijke feature van de Tab M11 is de stylus, die het bedrijf de Lenovo Tab Pen noemt. Met het pennetje kun je schrijven en (aan)tekeningen maken. Op de tablet staat ook een app om handgeschreven teksten om te zetten naar digitale tekst, en opschreven rekensommen op te lossen. Het is ook mogelijk om twee apps naast elkaar te gebruiken, als je bijvoorbeeld aantekeningen wil maken tijdens het kijken van een video.

De tablet richt zich ook op entertainment. De Tab M11 kan Netflix-films en -series in hoge kwaliteit streamen en heeft Dolby Atmos-speakers voor het geluid. Er is ook een koptelefoonaansluiting aanwezig voor bedrade headsets. De accu is 7040 mAh groot en daarmee is het volgens Lenovo mogelijk om tot tien uur lang te streamen. De oplaadsnelheid ligt op 15 Watt, wat niet erg vlot is.

De Lenovo Tab M11 krijgt vier jaar lang beveiligingsupdates; tot januari 2028 dus. De fabrikant zegt ook twee grote Android-versie-upgrades uit te brengen. Omdat de Tab M11 nog op Android 13 draait, is het na Android 15 klaar. Android-versie 14 is helaas niet standaard op de tablet te vinden, ondanks dat deze update al een tijdje beschikbaar is.

Onder de motorkap van de tablet zit een MediaTek Helio G88-processor. Deze chip is al wat ouder en niet de snelste. Hij zit bijvoorbeeld ook in de Xiaomi Redmi 10, een budgettelefoon die vorig jaar is uitgebracht. Lenovo prikt hier 4GB aan werkgeheugen bij en brengt zowel een 64GB- als 128GB-versie van de Tab M11 uit. De opslag uitbreiden kan met een micro-sd-kaartje.

De Lenovo Tab M11 is met 465 gram zwaarder dan de Tab M9 uit 2022 en met 7,15 millimeter wel behoorlijk dun. Op de voorkant zit een 8 megapixel-frontcamera om mee te videobellen en achterop een 8/13 megapixel-camera om simpele foto’s mee te maken.

De Lenovo Tab M11 is nu aangekondigd, maar de release laat nog eventjes op zich wachten. Het apparaat verschijnt in april in de winkels. In het buitenland gaat de tablet 179 dollar kosten, maar de Europese prijs is onduidelijk. De Lenovo Tab M9, de voorganger van de M11, kost op het moment van schrijven nog maar 119 euro.

