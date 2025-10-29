Meitu: dit kun je met de app (en waarom je voorzichtig moet zijn)

De populaire foto-editor Meitu verandert van een filter-app naar een AI-app, maar één ding blijft onveranderd: qua privacy is is de app waardeloos.

Meitu: wat je kunt en waarom je moet opletten

Meitu gaat al een tijdje mee. Mogelijk weet je nog de hype in 2017, toen iedereen hun selfie uploadde naar Meitu om een leuke filter erop te plakken. Met name de filter waarin alle oneffenheden werden weggewerkt was een hit, met grotere ogen, een blosje op de wangen en een dromerige, roze achtergrond.

De app is nooit helemaal weggeweest, maar nu verschijnt Meitu weer in de toplijsten van de Play Store. Dat heeft allemaal te maken met een frisse dosis AI.

Dit kun je met de app

De focus van de app ligt nog steeds op het opleuken van je selfies. In plaats van de overdreven resultaten uit het Meitu van vroeger, ligt de focus nu meer op realisme. Het resultaat moet echt lijken, terwijl er stiekem wel van alles met je gezicht of de omgeving gebeurt.

Een onschuldige functie is het toevoegen van een flitseffect zodat je er wat stralender uitziet, maar je kunt ook de vorm van je gezicht of je lichaam veranderen door bijvoorbeeld je neus iets kleiner of je middel wat slanker te maken. Met de AI Art Studio kun je jezelf ook in compleet andere situaties plaatsen.

In het Discover-tabblad vind je allerlei ouderwetse filters, die passen bij het seizoen. Denk aan Halloween- of Valentijn-filters. In het AI Creation-tablet vind je de AI-functies.

Is Meitu gratis?

Meitu kun je gratis downloaden en gebruiken, maar je krijgt wel reclames te zien en je bent beperkt in de mogelijkheden. Zeker met de AI-tools loop je al snel tegen een betaalmuur op. Je moet dan een abonnement nemen om meer foto’s te bewerken.

Betaal je voor Meitu VIP (8,99 euro per maand of 39,99 euro per jaar) dan worden de reclames verwijderd en krijg je ook meer functies. Zo kun je als betalende gebruiker bijvoorbeeld je haar aanpassen, groepfoto’s maken van losse foto’s en krijg je meer filters en meer schoonheidsaanpassingen.

Waarom je moet oppassen

Als je de app voor het eerst opent krijg je een duidelijk bericht, waarin staat dat je Xiamen Meitu Technology Co., Ltd de toestemming geeft om al je persoonlijke data te verwerken én je geeft toestemming om daarmee te doen wat ze willen.

Dat betekent dat de foto’s die je uploadt om daarna te bewerken, nu eigendom zijn van het Chinese bedrijf achter Meitu. Dat gaat ook om de EXIF-data in de foto, waarin onder andere staat waar de foto is gemaakt, met welk apparaat enzovoort.

Daar houdt het helaas niet op. De app verzamelt allerlei andere informatie, zoals je IMEI-nummer, welk toestel je gebruikt, welke andere apps op je smartphone staan geïnstalleerd en hoe het wifi-netwerk heet waar je mee verbonden bent.

Gebruik je de BeautyCam, dan wordt zelfs alles wat je zegt via de microfoon opgenomen. Wees dus voorzichtig met het gebruik van de app en upload niet zomaar alles.

