Android-tips: meer privacy op je telefoon in 5 stappen

Hoeveel digitale sporen laat jij na op je telefoon? In deze editie van Android-tips zoomen we in op privacy.

Android-tips voor meer privacy

Welkom bij een nieuwe editie van Android-tips. Vorige week vertelden we hoe je de buitenkant van een smartphone schoonmaakt, maar deze keer focussen we juist op de binnenkant.

Een smartphone weet ontzettend veel over de drager. Van zoekopdrachten op Google, laatst gestuurde WhatsApp-berichten tot aan locatie: je laat continu digitale sporen achter. Het is belangrijk om je hier van bewust te zijn.

De volgende stap is het heft in eigen handen nemen. Je kunt namelijk het een en ander instellen zodat je je telefoon anoniemer kunt gebruiken. Deze editie van Android-tips gaat over privacy.

1. Zet persoonlijke advertenties uit

Alphabet – het moederbedrijf van Google – doet van alles, maar in de basis is het een advertentiebedrijf. Men verzamelt gegevens over gebruikers om vervolgens hele gerichte reclames te laten zien. Wist je dat je deze persoonlijke advertenties kunt uitzetten?

Ga naar de officiële Google-website voor advertentie-instellingen en verschuif de schakelaar bij ‘Advertentiepersonalisatie’, zodat het vakje grijs kleurt. Vanaf nu toont de zoekmachine meer algemene reclames.

2. Scherm de ogen van Google af

Nu je toch bezig bent: je kunt er ook voor zorgen dat Google je over het algemeen minder in de gaten gaat houden. Hiervoor ga ja naar de activiteitsopties van je Google-account. Kies bij ‘Web- en app-activiteit’ voor ‘Uitzetten’ en bevestig de keuze.

Vanaf nu gebruikt Google niet langer jouw zoekopdrachten, locatie en kijkgeschiedenis op YouTube voor het verbeteren van haar diensten. Het komt er in de praktijk op neer dat YouTube-aanbevelingen minder persoonlijk worden.

Ook Google Maps wordt minder slim. De kaartendienst houdt bijvoorbeeld geen rekening meer met plekken waar je vaak naar navigeert, zoals je woning of werkplek.

3. Maak Google vergeetachtig

Nog één tip voor Google dan. Omdat de zoekmachine zoveel over haar gebruikers weet, is het een fijne gedachte dat je al deze persoonlijke gegevens automatisch kunt laten verwijderen. Op die manier zorg je ervoor dat Google door jou bezochte websites, apps op je Android-smartphone en bezochte locaties vergeet.

Zo werkt het:

Ga naar de activiteitsopties van je Google-account; Kies onder het kopje ‘Web- en app-activiteit’ voor ‘Kies een optie voor automatisch verwijderen’; Geef aan of je informatie na 3, 18 of 36 maanden automatisch gewist moet worden en bevestig je keuze.

4. Anoniemer op WhatsApp

De meeste mensen delen lief en leed met WhatsApp. Het is dus belangrijk dat de chat-app goed met je gegevens omgaat. Gelukkig kun je het ook het een en ander zelf doen om je privacy op WhatsApp te verbeteren.

Zet bijvoorbeeld de blauwe vinkjes uit, waardoor gesprekspartners niet langer kunnen controleren of jij een bericht hebt gelezen. Ga hiervoor naar het instellingenmenu van WhatsApp, tik op ‘Account’ en kies ‘Privacy’. Zet hier vervolgens de zogeheten leesbewijzen uit.

In hetzelfde menu kun je meer privacymaatregelen nemen. Scherm bijvoorbeeld je profielfoto, status of ‘Laatst gezien’ uit.

5. Het blijft tussen jou en de Google Assistent

De Google Assistent heeft een gastmodus. Zet je deze aan, dan slaat de digitale butler geen persoonlijke gegevens van jou (en je gasten) op. Ook worden audio-opnamen en spraakopdrachten na het afsluiten van de gastmodus weer verwijderd.

Je zet de gastmodus heel makkelijk aan. Zeg simpelweg het volgende tegen je slimme speaker of scherm: “Hey Google, zet de gastmodus aan.” Ook uitzetten gaat op deze manier.

Meer Android-tips

Iedere week schrijft Android Planet over handige tips om net dat beetje extra uit je smartphone te halen. In eerdere edities gaven we bijvoorbeeld adviezen voor Android Auto, WhatsApp en Google Chrome.

Wil je op de hoogte blijven van volgende edities? Schrijf je dan in voor de Android Planet-nieuwsbrief of download de app: beiden zijn gratis.