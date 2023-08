Motorola Edge 40 Neo gelekt: eerste specs en prijs van 399 euro

Het lijkt erop dat Motorola binnenkort een nieuwe Edge-smartphone lanceert. De Edge 40 Neo is nu gelekt bij een bekende webwinkel.

‘Motorola Edge 40 Neo-specificaties gelekt’

Motorola werkt aan een nieuwe smartphone in de vorm van de Edge 40 Neo. De smartphone is verschenen bij Amazon Italië, zo meldt onder andere de website The Tech Outlook. De bekende webwinkel noemt enkele specificaties, waardoor we al een beeld krijgen van wat de Edge 40 Neo te bieden heeft.

Zo beschikt de Motorola-smartphone naar verluidt over een 6,55 inch-scherm (full-hd) met een fraai oled-paneel en hoge ververssnelheid van 144Hz. Door dat laatste zien beelden er heel vloeiend uit en moet de telefoon rap aanvoelen. De Edge 40 Neo zou ook een IP68-certificatie hebben en daardoor stof- en waterdicht zijn.

De Motorola Edge 30 Neo van vorig jaar

Verder heeft de webwinkel het over een MediaTek Dimensity 1050-processor met maar liefst 12GB aan werkgeheugen. Dat moet ruim voldoende zijn om alle apps en games zonder haperingen te draaien. De Motorola Edge 40 Neo draait uit de doos op Android 13, heeft dualsim-ondersteuning en 256GB aan opslagruimte.

De accu van de Edge 40 Neo is vermoedelijk 5000 mAh groot, maar we weten niet hoe snel ‘ie oplaadt. Op de achterkant zitten volgens Amazon twee camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera en nog een 13 megapixel-camera. Dat is waarschijnlijk een groothoeklens om ‘uitgezoomde’ foto’s te maken.

Opvolger van Edge 30 Neo

Verdere specificaties ontbreken helaas. Wel weten we wat de Motorola Edge 40 Neo moet kosten: de webwinkel hanteert een prijs van 399,90 euro en zegt het toestel eind september te leveren. Dat duidt erop dat Motorola de Edge 40 Neo ergens volgende maand presenteert.

De smartphone volgt de Edge 30 Neo op, die vorig jaar in september werd aangekondigd. De telefoon viel op door het kleurrijke design en het compacte oled-scherm van 6,28 inch. De smartphone werd uitgebracht met een adviesprijs van 399 euro, maar is inmiddels flink in prijs gedaald. Op dit moment tik je ‘m voor € 289,- op de kop. Eerder deze week onthulde Motorola de Moto G14, een budgetsmartphone van 149 euro.

