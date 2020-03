Dat Motorola werkt aan een high-end toestel met de naam Moto Edge Plus wisten we al. Nu zijn van dit toestel verschillende renders verschenen. Wat daarbij opvalt zijn de erg afgeronde schermranden en de kleine camera in het scherm.

Motorola Moto Edge Plus renders

De renders zijn gepubliceerd op website PriceBaba in samenwerking met de bekende telecominsider OnLeaks. De renders zijn gebaseerd op zogenaamde cad-tekeningen. Dat kun je zien als blauwprint van een product, in dit geval dus een high-end toestel van Motorola. Informatie dat de fabrikant weer gaat komen met zo’n toestel verscheen al eerder.

Wat direct opvalt bij de afbeeldingen zijn de schermranden aan de zijkanten die erg afgerond zijn. Er wordt dan ook gesproken over een zogenaamd ‘waterval-scherm’, waarbij de afronding erg groot is. Het toestel is volgens OnLeaks 9,5 millimeter dik, waar dat bij de cameramodule op de achterkant nog twee millimeter dikker is. De Moto Edge Plus is 71,3 millimeter breed en 161,1 millimeter hoog. Ook is er een enkele frontcamera verwerkt in het scherm, maar dat gaatje lijkt kleiner dan huidige toestellen met deze oplossing.

Het scherm is volgens deze bron tussen de 6,5 en 6,8 inch groot, maar verdere details ontbreken. Een vingerafdrukscanner is verwerkt in het display en op de achterkant vind je drie camera’s met onbekende specs. Ook is een dubbele flitser aanwezig en ook zien we daar het Motorola-logo. Daaromheen is een lichtgevende ring aanwezig, die dient als notificatieled bij gemiste oproepen, berichten en andere notificaties.

Tot slot is een koptelefoonaansluiting te zien aan de bovenkant van het toestel. Aan de rechterkant vind je de aan/uitknop en volumeknoppen en de onderzijde biedt plaats voor de speaker en usb c-poort. Tot slot zijn er ook meerdere microfoons te zien, verwerkt in het toestel.

Specificaties Moto Edge Plus

Eerdere specs over onder andere het display zijn al wel gelekt. Daarbij werd genoemd dat de diagonaal van het scherm 6,67 inch is en het een ververssnelheid heeft van 90Hz. Dat betekent dat het display 90 keer per seconde ververst voor een vloeiende ervaring. De genoemde resolutie bedraagt 2340 bij 1080 pixels, maar wat voor type scherm het toestel krijgt is nog steeds de vraag.

De processor wordt de Snapdragon 865, die we ook gaan zien in andere high-end toestellen. Qua batterij wordt er gesproken over meer dan 5000 mAh aan capaciteit. Ook is er tot 12GB RAM aanwezig, waardoor ook multitasken met dit toestel geen probleem is.

Onbekende release

Wanneer het toestel officieel gepresenteerd gaat worden is nog de vraag. Wel lijkt een Europese release waarschijnlijk. Volgens geruchten wilde Motorola dit toestel namelijk presenteren op het Mobile World Congress. Dat grote telecomevenement werd geannuleerd door de angst voor het coronavirus.

