Motorola presenteert de Edge S op 26 januari en voorziet de high-end smartphone van de gloednieuwe Snapdragon 870-processor. Dat meldt de fabrikant op sociale media.

Motorola Edge S krijgt Snapdragon 870-processor

Geruchten over de Motorola Edge S gaan al langer rond. Het toestel lijkt de opvolger van de Motorola Edge te worden, die in april 2020 uitkwam voor 599 euro. Motorola heeft het bestaan van de Edge S onlangs bevestigd en meldt nu op Chinese sociale media dat de smartphone op 26 januari het levenslicht ziet.

Daarnaast geeft Motorola aan dat de Edge S draait op de Snapdragon 870-processor van fabrikant Qualcomm. Deze chip is recent aangekondigd en zit qua prestaties tussen de Snapdragon 865 Plus van vorig jaar en Snapdragon 888 van dit jaar in. De Snapdragon 888 is de beste chip van dit moment en komt in de duurste toestellen, terwijl de 870 bedoeld is voor high-end smartphones met een lager prijskaartje.

De Motorola Edge S wordt dus geen concurrent voor de Samsung Galaxy S21 Ultra of aankomende OnePlus 9 Pro. Wat de smartphone gaat kosten, is echter nog onbekend.

Specificaties van de Edge S

Eerder verschenen wel enkele belangrijke specificaties van de smartphone. Zo lijkt het er sterk op dat het toestel een groot 6,7 inch-scherm krijgt met full-hd-resolutie en gebogen randen. De Motorola Edge heeft ook zo’n gebogen scherm. Het display van de Edge S zou een afwijkende verversingssnelheid van 105Hz hebben voor soepel beeld.

Een andere bron liet via gelekte foto’s zien dat de Edge S twee selfiecamera’s in het scherm heeft. Mogelijk heeft het toestel 128GB opslaggeheugen.

Andere kenmerken omvatten een 5000 mAh-accu en vier camera’s op de achterkant, inclusief een 64 megapixel-hoofdcamera. De Motorola Edge S draait bij zijn release zeer waarschijnlijk op Android 11. Meer weten over de reguliere Moto Edge? Check dan onze uitgebreide Motorola Edge review of bekijk onderstaande videoreview.

