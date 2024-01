Motorola Moto G34 aangekondigd: nieuwe budgetsmartphone

Motorola heeft de nieuwste smartphone in de betaalbare Moto G-lijn aangekondigd. De Motorola Moto G34 draait op Android 14 en heeft aardige specs. We praten je snel bij.

Motorola Moto G34 officieel

De Moto G34 is het eerste toestel dat dit jaar door Motorola is aangekondigd. Vanuit de doos draait de smartphone op Android 14. De Motorola Moto G34 heeft een 6,5 inc- lcd-scherm met een 120Hz-ververssnelheid.

Motorola kiest voor voor een vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop. Niet verkeerd, al is het handig om deze met een smartphonehoesje in te stellen om te voorkomen dat je er daarna niet meer bij kan. De behuizing van de Moto G34 is voor een kleuroptie net wat anders dan anders: er is een optie voor synthetisch (vegan) leer.

Onder de motorkap is gekozen voor een Snapdragon 695-chip. Deze ondersteunt 5G, wat handig is: er zijn best nog wat smartphones in dit prijssegment die dit niet hebben. De desbetreffende processor is meer dan prima als je simpele games op je smartphone wil spelen of regelmatig video’s kijkt.

Het toestel heeft een 5000 mAh-accu, met een oplaadmogelijkheid van 18 Watt. Hier kom je de dag prima mee door. Wel is er maar 4 GB aan RAM: niet verrassend voor de prijs, maar wel iets wat we steeds minder zien. Er zijn budgetsmartphones die 6GB of 8GB aan werkgeheugen bieden, al zijn die vaak wat tientjes duurder.

De betrouwbare features die je kent van het merk zijn weer aanwezig. Zo kun je schudden om de zaklamp te activeren, de telefoon roteren met je pols om de camera te activeren en meer. Ook is er dankzij nfc de mogelijkheid om met de Moto G34 mobiel te betalen. Verder fijn is de koptelefoonaansluiting.

Camera’s en opslag

De Moto G34 beschikt over een 50 megapixel-hoofdcamera. Dit is vrij standaard geworden voor smartphones in het afgelopen jaar, maar op budgetsmartphones is dit niet altijd een garantie. Ook zit er een 2 megapixel-macrolens op het toestel. Voor het maken van selfies zit op de voorkant een 16 megapixel-frontcamera.

De Motorola Moto G34 beschikt standaard over 128GB aan opslag. Niet ongebruikelijk voor dit prijssegment, maar wel voldoende voor een gemiddelde gebruiker. Maak je veel foto’s, dan is er nog de optie om de opslag uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

Prijzen en release

Er verschijnt maar één versie van de Moto G34: 4GB werkgeheugen en 128GB opslag. Je kan kiezen uit de kleuren blauw, groen en blauw. Kies je voor de oceaangroene optie, krijg je een vegan leather-achterkant.

De Motorola Moto G34 is vanaf deze maand verkrijgbaar. De adviesprijs is voor alle kleuropties hetzelfde: 169,99 euro.

