‘Dit is de Motorola Moto G52: specificaties en afbeeldingen gelekt’

Het lijkt erop dat Motorola werkt aan een opvolger voor de Moto G51, die nog geen halfjaar geleden is uitgebracht. De specificaties van de Moto G52 zijn nu gelekt door een betrouwbare bron.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Dit zijn de Motorola Moto G52 specificaties’

Motorola staat erom bekend in rap tempo nieuwe smartphones uit te brengen. Zo werkt het bedrijf nu aan de Moto G52, de opvolger van de Moto G51 – die eind vorig jaar in Nederland verscheen. De website 91Mobiles heeft specificaties én afbeeldingen van het aankomende toestel online gezet. 91Mobiles is een betrouwbare bron als het om telefoongeruchten gaat en dus gaan we er vanuit dat de informatie klopt.

De Moto G51 krijgt naar verluidt een 6,55 inch-oled-scherm, in plaats van een lcd-display. Oled zorgt voor mooiere kleuren, een hoger contrast en diepe zwarttinten. De schermtechniek is bovendien energiezuiniger, wat gunstig is voor de accu van de Moto G51. Het display zou bovendien een full-hd-resolutie en ververssnelheid van 90Hz hebben.

De smartphone wordt aangedreven door een Snapdragon 680-chip. Dit is een redelijk snelle processor die ook in de Xiaomi Redmi Note 11 zit. De chip wordt geholpen door 4/6GB werkgeheugen en 128/256GB opslag, maar kan niet overweg met 5G-internet. Dat betekent dat je bent aangewezen op 4G, al is dat in Nederland geen probleem. 5G is hier immers nog niet volledig beschikbaar.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 12 en vier camera’s

Het lijkt erop dat de Motorola Moto G51 uit de doos draait op Android 12, de meest recente versie van het besturingssysteem. Dat is fijn, want sommige fabrikanten hebben er een handje van om nieuwe smartphones nog uit te brengen met Android 11. Deze softwareversie is inmiddels anderhalf jaar oud en later dit jaar verwachten we Android 13.

Tot slot heeft de bron het over een 5000 mAh-accu, al weten we niet of snelladen mogelijk is. Foto’s maakt de Motorola G52 met de 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-dieptesensor en 16 megapixel-selfiecamera. Het is onduidelijk wanneer Motorola de telefoon officieel onthult. Houd hiervoor Android Planet de komende tijd in de gaten.

Lees meer nieuwtjes over Motorola: