De Nokia 2.4 is officieel gepresenteerd als Nokia’s nieuwste budgetsmartphone. De fabrikant komt ook met de 3.4, die een paar tientjes duurder is en betere specificaties heeft. In dit artikel lees je alles wat je moet weten.

Nokia 2.4 officieel gepresenteerd

Nokia brengt de Nokia 2.4 officieel in september uit voor een adviesprijs van 129 euro. De smartphone wordt gelanceerd in de kleuren grijs, lila en blauw en heeft een grote 4500 mAh-accu. Die laadt langzaam op via de micro-usb-poort. Het scherm meet 6,5 inch en heeft een hd-resolutie.

Onder de motorkap zit een MediaTek Helio P22-processor, terwijl op de achterkant een dubbele camera zit. De normale cameralens wordt geholpen door een dieptesensor om foto’s met een wazige achtergrond te schieten. Op de achterkant is ook een vingerafdrukscanner aanwezig. De Nokia 2.4 heeft een nfc-chip om mobiel te betalen, 2GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte.

De smartphone debuteert met Android 10 en is volgens Nokia ‘klaar voor Android 11 en daarna’.

Nokia 3.4 met betere specificaties

HMD Global lanceert ook de Nokia 3.4, die begin oktober verschijnt voor 149 euro. Het toestel verschijnt in de kleuren zwart, blauw en lila en heeft een plastic behuizing met vingerafdrukscanner op de achterkant. De Nokia 3.4 beschikt over een 6,39 inch-hd-scherm, draait op een Snapdragon 460-processor en heeft een 4000 mAh-accu. Die laadt op via de usb-c-poort.

De smartphone is ook voorzien van een nfc-chip en drie camera’s achterop. Selfies schiet je met de frontcamera die in een gaatje in het scherm zit. Het werkgeheugen meet 3GB en het opslaggeheugen is 32GB groot.

De Nokia 3.4 draait bij zijn release op Android 10 en is onderdeel van het Android One-programma. Dit betekent dat je verzekerd bent van twee jaar Android-versie-upgrades en drie jaar beveiligingsupdates. Als eerste verschijnt een Android 11-update, al kan topman Pranav Shroff nog niet vertellen wanneer. “We werken er nu aan en delen snel onze updateplannen via een roadmap”, antwoordt hij op de vraag van Android Planet. Zowel de Nokia 2.4 als 3.4 krijgen Android 11 en vermoedelijk ook 12.

Nokia 8.3 5G eindelijk in de verkoop

Tot slot meldde Nokia dat de Nokia 8.3 5G vanaf 9 oktober te koop is. De smartphone werd in het voorjaar aangekondigd, maar liet lang op zich wachten. Het toestel leek één van de eerste 5G-smartphones in Nederland te worden, maar is inmiddels ingehaald door merken als Sony, Samsung, OnePlus, Huawei, Xiaomi en Motorola.

De Nokia 8.3 5G krijgt een adviesprijs van 579 euro en concurreert qua specificaties vooral met de goedkopere OnePlus Nord en Motorola Moto G 5G Plus.

