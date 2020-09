De Nokia 3.4, een betaalbare smartphone die binnenkort moet verschijnen, heeft een drievoudige camera achterop. Ook is er een handige Google Assistent-knop aanwezig. Dat laat een gelekte render zien.

Nokia 3.4-render gelekt

Het is al een tijdje behoorlijk rustig rondom Nokia, maar daar lijkt binnenkort verandering in te komen. De betrouwbare smartphonelekker Evan Blass (Evleaks op Twitter) heeft een officiële render van de Nokia 3.4 online gezet. De afbeelding laat zien dat de smartphone drie camera’s op de achterkant heeft. Ook aanwezig is een vingerafdrukscanner om het toestel veilig te ontgrendelen.

Aan de linkerkant van de behuizing zit waarschijnlijk een Google Assistent-knop, die je indrukt om het slimme stemhulpje te activeren. Dit kennen we van eerdere Nokia-toestellen. Verder zit aan de bovenkant van de Nokia 3.4 een koptelefoonaansluiting om bedrade headsets aan te sluiten. De behuizing lijkt van plastic te zijn, wat gebruikelijk is bij goedkopere Android-telefoons.

Blass deelt verder geen informatie over de Nokia 3.4, maar de website NokiaPowerUser zegt over de specificaties van het toestel te beschikken. Naar verluidt wordt de 3.4 aangedreven door een Snapdragon 460-chip. Ook zou 3GB aan werkgeheugen en 32/64GB aan opslagruimte aanwezig zijn, waarbij dat laatst uitbreidbaar is met een micro-sd-geheugenkaartje.

Het scherm van de Nokia 3.4 is vermoedelijk 6,52 inch groot en heeft een resolutie van 1600 bij 720 pixels. De 8 megapixel-selfiecamera zou in een gaatje in het scherm zitten, net als bij bijvoorbeeld de Nokia 8.3 5G. Verder heeft de website het over een 4000 mAh-accu, primaire camera van 13 megapixel en 5 megapixel-groothoeklens. Een 2 megapixel-dieptesensor (voor portretfoto’s) maakt het plaatje compleet.

Aankondiging en release Nokia 3.4

Nokia heeft niet bekendgemaakt wanneer de 3.4 wordt aangekondigd, maar dit lijkt niet lang meer te duren. Ook weten we nog niet wat het budgettoestel gaat kosten. De Nokia 3.2, de voorganger van de 3.4, verscheen vorig jaar met een adviesprijs van 149 euro.

