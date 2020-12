Een groot scherm, stevig ontwerp, goede accu en een fijne Android One-garantie: de Nokia 3.4 lijkt op het eerste gezicht veel te bieden. Maar hoe presteert het toestel in de praktijk? Dat lees je in deze Nokia 3.4 review.

Lees verder na de advertentie.

Nokia 3.4 review

De afgelopen weken hebben we de Nokia 3.4 uitgebreid getest. De belangrijkste voor-en nadelen komen in deze review aan bod. Met tot slot het eindoordeel, is de Nokia 3.4 een aanrader of niet?

Een stevig toestel met opvallende kleur

De 3.4 is onmiskenbaar een Nokia-telefoon. Met name door de ronde camerabult komt het ontwerp veel overeen met de twee tientjes duurdere Nokia 5.3 en de James Bond-telefoon, de Nokia 8.3 5G.

Het betaalbare toestel heeft een aardig groot HD-scherm van 6,39 inch, maar is gelukkig nog wel met één hand te bedienen. De randen zijn wat aan de brede kant. Vooral onderaan heeft het toestel een wat grote kin, zeker voor de schoonheidsstandaard van 2020. Verder scoort het toestel punten met een stevig en luxe ogende behuizing. Ook de kleur, wij kregen een blauwe variant binnen, springt in het oog.

Doordat de plastic achterkant is voorzien van wat reliëf (een klein ribbelpatroon, goed voor de ASMR-fans) zie je vrijwel geen vlekken, krassen of vingerafdrukken. Aan de rechterkant van de behuizing zitten de volumeknoppen en de aan- en uitknop, links de Google Assistent-knop en aan de bovenkant de koptelefoonaansluiting. Achterop vind je de vingerafdrukscanner.

Groot scherm, maar mag wat beter

Het 6.39 inch-scherm is groot genoeg om video’s te kijken en games te spelen, maar ligt gelukkig ook nog redelijk in de hand. Ik kan het toestel nog nét met één hand bedienen. De resolutie bedraagt 1560 x 720 pixels en dat zorgt voor relatief scherpe beelden. Concurrerende telefoons, zoals de Motorola Moto G9 Plus bieden wel een scherper full-hd-scherm, wat er nog beter uitziet.

De randen van de Nokia 3.4 zijn niet heel dun, maar de notch is daarentegen wel verdwenen in vergeljking met zijn voorganger, de Nokia 3.2. Deze heeft plaatsgemaakt voor een cameragat, waar de 8 megapixel-selfiecamera inzit. Door dit gaatje heb je in de praktijk weinig last van de inkeping en ziet het geheel er vooral heel strak uit.

Hier en daar een kleine hapering

Onder de moterkap is de Nokia 3.4 voorzien van een vlotte Snapdragon 460-processor met 3GB werkgeheugen en 32GB opslaggeheugen. De hoeveelheid werkgeheugen is wat aan de krappe kant, desondanks presteert het toestel goed. Soms merk je wat kleine haperingen tijdens het draaien van meerdere apps, dit is echter normaal in deze prijsklasse. Als je hier bewust van bent, is het ook zeker niet storend.

De vingerafdrukscanner vind je achterop het toestel onder de camerabult. Tijdens de testperiode verliep het ontgrendelen met mijn vingerafdruk als gesmeerd en werkte hij vaak in één keer.

Handig of overbodig? De Nokia 3.4 heeft ook een fysieke Google Assistent-knop, waarmee je snel de digitale hulp kunt inschakelen. Deze functie zie je ook terug bij verschillende Motorola-toestellen. Het is maar de vraag hoe vaak je de knop gebruikt. De assistent kun je namelijk ook oproepen door linksonder het scherm je vinger naar boven te vegen.

Verder biedt het toestel extra micro-sd-ondersteuning en kun je dankzij nfc met je mobiel betalen.

Oude software, maar met Android One-garantie

Uit de doos draait de Nokia 3.4 op Android 10. Helaas moet je nog even geduld hebben tot Android 11 ook naar dit toestel komt. De telefoon is wel onderdeel van het Android One-programma. Dit betekent dat je verzekerd bent van twee jaar Android-versie-upgrades (tot en met oktober 2022) en drie jaar beveiligingsupdates (tot en met oktober 2023).

Als eerste verschijnt dus nog een Android 11-update, al kan Nokia nog niet vertellen wanneer dat precies is. Dat is jammer, wat snelle updates hoef je dankzij Android One dus helaas niet te verwachten. Lees ook even het opiniestuk van collega Rens over Android One en waarom het in zijn ogen helaas een mislukt project is.

Drie camera’s achterop zorgen voor aardige foto’s

De Nokia 3.4 is voorzien van drie camera’s achterop. Het toestel heeft een dubbele 13 megapixelcamera met 2 megapixel-dieptesensor en daarnaast een 5 megapixel-groothoekcamera. Deze set aan camera’s zorgt voor redelijk scherp beeld. Als het donker wordt gaat helaas de kwaliteit snel achteruit en kun je bijna pixels tellen. Met de nachtmodus worden de beelden wel wat helderder.

Foto met primaire camera

Foto met groothoeklens

Met de 5 megapixel groothoeklens kun je extra wijde foto’s maken. Dit kan in sommige situaties mooie plaatjes opleveren, al zal de kwaliteit je niet doen verbazen. Qua kleur en beeldkwaliteit verschillen de foto’s die de primaire camera en groothoeklens maken nogal, zoals te zien is in bovenstaande voorbeelden.

De 5 megapixel-sensor legt een stuk minder details vast en kleuren ogen wat flets. Bij duurdere toestellen heb je hier vaak minder of geen last van. De groothoeklens van de Nokia 3.4 moet je dus vooral als leuk extraatje beschouwen. Met een optimale lichtsituatie komen er ongetwijfeld mooie kiekjes uit, maar verwacht er op bewolkte dagen zeker niet te veel van.

Ongeveer een week geleden begon ik met het testen van de camera. Tijdens een wandeling maakt ik verschillende foto’s in wisselende lichtomstandigheden. Ook wisselde ik regelmatig tussen de ‘normale’ lens en de groothoeklens. Zo ontstond er een rits aan foto’s. Na een week zijn sommige afbeeldingen nóg aan het ‘laden’. Een paar foto’s kan ik hierdoor niet bekijken en openen op de telefoon of mijn computer. Hier komt het ietwat kleine 3GB werkgeheugen de hoek om kijken. Houd hier dus rekening mee wanneer je start met een fotoreportage van, in mijn geval, een boom.

Geen stress om batterijduur

De Nokia 3.4 heeft een goede 4000 mAh-accu. Met deze accu gaat het toestel zeker wel een dag mee. Je hoeft je dus bij normaal gebruik geen zorgen te maken of je accu het einde van de dag wel haalt. Gedurende de dag gebruik ik het toestel vooral om berichten te versturen en net iets te lang op sociale media door te brengen.

De accu is zeker één van de grootste pluspunten van de Nokia 3.4. Een groot nadeel is echter dat het opladen niet snel gaat. Met de 10 Watt-oplader vlot het opladen niet zo. Op zich is dat niet zo gek gezien het prijssegment waar het toestel zich in bevindt, maar het haalt wel het gemak iets naar beneden.

Conclusie Nokia 3.4 review

De Nokia 3.4 is een betaalbare smartphone die in de basis alles goed doet. Het toestel heeft een goed en groot scherm, lange accuduur en vervult netjes zijn dagelijkse taken van berichten versturen tot je sociale media controleren.

Wel zijn de camera’s wat beperkt en is de Nokia 3.4 geen ster in multitasken. Toch raden we dit toestel zeker aan wanneer je opzoek bent naar een betaalbare en betrouwbare smartphone. De komende drie jaar ben je met dit toestel voorzien van een up-to-date beveiliging en kun je dus voorlopig menig familie-appgroep onveilig maken.

Nokia 3.4 kopen

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en wil je de Nokia 3.4 kopen? In de vergelijker van Android Planet zetten we de beste deals voor je op een rijtje. Het toestel heeft een adviesprijs van 149 euro.

Vergelijk de beste aanbiedingen voor een losse Nokia 3.4 of haal de Nokia 3.4 met een abonnement in huis.

Lees meer over Nokia