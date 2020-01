HMD Global rolt deze week volop Android 10-updates uit voor zijn smartphones. Na de Nokia 6.1 Plus en 7 Plus is nu ook de Nokia 6.1 aan de beurt. Deze smartphone uit begin 2018 ontvangt hiermee zijn tweede grote software-update.

Nokia 6.1 Android 10-update rolt uit

De Nokia 6.1 staat ook bekend als de Nokia 6 (2018), namen die fabrikant HMD Global door elkaar heen gebruikt. Op Twitter meldt het bedrijf dat de smartphone nu aan de beurt is voor een Android 10-update. De software-update is 1,4GB groot en daarom kun je ‘m het beste downloaden via wifi.

HMD Global zegt dat de update geleidelijk beschikbaar komt voor alle Nokia 6.1-gebruikers. Mogelijk moet je dus nog enkele dagen wachten tot jij aan de slag kunt met Android 10. Als de update voor jouw toestel beschikbaar is, krijg je automatisch een notificatie.

HMD Global heeft opvallend lang nodig gehad om de Android One-smartphone te updaten. De Nokia 6.1 draait stock-Android, dus zonder noemenswaardige aanpassingen van de fabrikant. Een Android One-toestel is op papier sneller te updaten dan een telefoon met een Android-schil.

Desalniettemin zijn veel populaire smartphones mét aangepaste Android-software al weken eerder geüpdatet. Onder andere Xiaomi, OnePlus, Huawei en Samsung hebben HMD Global op dit punt verslagen.

De Nokia 7 Plus kreeg eerder deze week Android 10. Andere toestellen, waaronder de Nokia 6.1 Plus en Nokia 8.1, zijn al eerder geüpdatet. Voor de Nokia 6.1 is Android 10 waarschijnlijk de laatste grote Android-update.

Nieuw in Android 10

De Android 10-update introduceert onder meer een systeembrede donkere modus, die vooral prettig is voor de avond. Daarnaast gaat de software beter met je privacy om, heb je meer controle over welke apps wanneer je locatie willen weten en kun je aan de slag met een verbeterde gebarenbediening. Bekijk onze video hieronder om meer te weten te komen over Android 10.

Tegelijk met de software-update rolt HMD Global ook de beveiligingsupdate van december uit naar de Nokia 6.1. De vorige update dateerde van november. Google bracht onlangs alweer de januari-update uit, die binnenkort moet komen voor de Nokia-telefoon.

Meer over de Nokia 6.1

De Nokia 6.1 verscheen begin 2018 en onderscheidt zich vooral met de eerder genoemde Android One-software. Verder heeft het toestel een 5,5-inch full-hd-scherm, 16 megapixel camera achterop en degelijke accuduur. In september vorig jaar introduceerde HMD Global de Nokia 6.2, die te koop is vanaf 220 euro.