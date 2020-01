Nokia blijft doorgaans met het uitbrengen van Android 10-updates. Nu is de Nokia 7 Plus aan de beurt, het populaire toestel dat begin 2018 werd uitgebracht. Lees hier welke verbeteringen de update introduceert.

Nokia 7 Plus Android 10-update uitgebracht

HMD Global laat via Twitter weten dat het is gestart met de uitrol van Android 10 voor de Nokia 7 Plus. Dit populaire toestel verscheen begin 2018 met Android 8.1 (Oreo) en krijgt nu dus een Android 10-update. Nokia is iets minder snel met het updaten dan vorig jaar: toen verscheen Android Pie al in september voor de 7 Plus.

Android 10 introduceert verschillende grote verbeteringen, zoals een systeembrede donkere modus die fijner voor je ogen is. Daarnaast is de gebarenbediening verbeterd en kun je aan de slag met nieuwe privacy- en locatie-opties. In de update voor de Nokia 7 Plus zit bovendien de Android-beveiligingsupdate van december 2019 verwerkt. Dit is echter niet de nieuwste patch, want deze week werd de beveiligingsupdate van januari 2020 uitgebracht.

Je ontvangt automatisch een melding op je Nokia 7 Plus als de Android 10-update beschikbaar is. Ook kun je handmatig op updates controleren via de instellingen van je telefoon. De update is ongeveer 1,4GB groot.

Meer over de Nokia 7 Plus

De Nokia 7 Plus is één van de populairste en beste toestellen die het Finse HMD Global heeft uitgebracht. Het toestel beschikt over een 6 inch-scherm met een resolutie van 2160 bij 1080 pixels, Snapdragon 660-chip, 4GB RAM, 64GB opslagruimte, dubbele camera (12 + 13 megapixel) en 3800 mAh-accu met 18 Watt-snelladen. In onze Nokia 7 Plus review lees je wat we destijds van het toestel vonden.

Met Android 10 krijgt de 7 Plus zijn tweede grote versie-update, en de vraag is of de telefoon in de toekomst ook wordt bijgewerkt naar Android 11. Nokia beloofde bij de release (in maart 2018) de smartphone twee jaar lang van software-upgrades te voorzien en drie jaar maandelijks beveiligingspatches te geven.

