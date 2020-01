Google heeft de eerste Android-beveiligingsupdate van 2020 uitgebracht. Pixel-eigenaren kunnen nu updaten. Wederom was Google niet de snelste: Samsung ging er met de eer vandoor.

Android-beveiligingsupdate van januari 2020 rolt uit

De Zuid-Koreaanse fabrikant bracht de januari-update namelijk al eerder uit voor de Galaxy A50. Een grote vertraging heeft Google echter niet, want de meest recente update is nu beschikbaar voor alle Pixel-toestellen, met uitzondering van de eerste generatie. Deze smartphones kregen afgelopen maand hun laatste beveiligingspatch.

De algemene Android-beveiligingsupdate van januari dicht 41 kwetsbaarheden. Het gaat hierbij om risico’s die in theorie door kwaadwillenden benut konden worden. Zoals gebruikelijk zijn er geen praktijkvoorbeelden van slachtoffers bekend.

Verder voegt Google nog een specifieke update voor Pixel-toestellen toe. Hierin zijn 37 beveiligingslekken gedicht. Ook worden er 10 functionele updates toegevoegd. Onder meer de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek is verbeterd. Daarnaast is er een probleem verholpen waarbij Android 10 bleef hangen tijdens het opstarten.

Lees ook: Uitleg: dit komt er kijken bij het maken van een beveiligingsupdate



Dit is wanneer je de update krijgt?

Heb je een Google Pixel-telefoon? Dan kun je de update per direct downloaden. Wel kan het een paar minuten tot uren duren voordat je de software ontvangt. Net na uitkomst proberen een hoop mensen de nieuwe beveiligingsupdate te downloaden, waardoor er digitale files ontstaan.

Wanneer je een ander merk smartphone hebt, zit er niets anders op dan wachten. Partijen als Samsung werken hun (populaire) telefoons over het algemeen snel bij. Dit zeiden we lange tijd ook over OnePlus, maar dit bedrijf lijkt de laatste tijd wat kinken in de kabels te hebben. Ook meerdere Nokia-bezitters laten aan Android Planet weten dat hun toestel op verouderde software draait.

→ Lees ook: OnePlus 6(T) loopt achter met beveiligingsupdates: dit is waarom

Fabrikanten als Motorola kiezen er vaak voor om meerdere maandelijkse updates te bundelen, en deze eens per kwartaal uit te brengen. Uit recent onderzoek blijkt dat Android-updates over het algemeen steeds sneller worden uitgerold, maar dat fragmentatie een probleem blijft. Google zet daarom hoog in op Project Treble, dat ervoor moet zorgen dat updates synchroon voor alle Android-telefoons uitkomen.

