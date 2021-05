Nokia stelt Android 11-update voor veel telefoons uit

Slecht nieuws voor fans van Nokia: het bedrijf laat weten dat veel smartphones later een update krijgen naar Android 11 dan gepland. Dit moet je weten.

Android 11 komt later naar telefoons van Nokia

Volgens de oorspronkelijke planning van Nokia zou de uitrol van Android 11 eind juni afgerond moeten zijn. Het bedrijf heeft echter een nieuw schema gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de update voor veel toestellen een stuk later komt. Gemiddeld gaat het om een vertraging van een kwartaal, oftewel drie maanden.

Dat is pijnlijk, want moederbedrijf HMD Media beloofde ooit snelle en frequente Android-updates. Erg vlotten wil dat dus niet. Toestellen als de Nokia 8.1 hebben de update inmiddels gehad, maar wel later dan de bedoeling was. Als je een Nokia 6.2, Nokia 7.2 of Nokia 9 Pureview hebt, moet je zelfs tot de zomer wachten voor je de meest recente versie van Android krijgt.

Het hoofd marketing van HMD Media kwam begin april al met een verklaring voor de vertraging. Nokia maakt geen deel uit van het Android Developer Program. Daarmee krijgen fabrikanten voortijdig toegang tot de nieuwe versie, zodat ze hun updates alvast voor kunnen bereiden. Nokia moest wachten tot Android 11 publiekelijk beschikbaar was. Daarnaast worden veel telefoons van Nokia ontwikkeld door andere bedrijven, die ook verantwoordelijk zijn voor de software.

Voor de duidelijkheid zetten we nog even alle Nokia-telefoons op een rij die de update al gehad hebben of hem binnenkort mogen verwachten:

Als Nokia zich dit keer wel aan de planning houdt, draaien al deze smartphones uiterlijk 1 september op Android 11. Tegen die tijd staat Google al te trappelen om Android 12 officieel te presenteren.

