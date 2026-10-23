Heeft jouw smartphone een update gekregen? Check dit overzicht!

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

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Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over telefoons die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 17 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die maandelijks worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn even essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen ervoor dat de beveiliging up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we ook iedere week bij welke toestellen een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Samsung

Samsung Galaxy S25 – Android-beveiligingsupdate van oktober 2026

Samsung Galaxy S25 Plus – Android-beveiligingsupdate van oktober 2026

Samsung Galaxy S25 Ultra – Android-beveiligingsupdate van oktober 2026

Samsung Galaxy S25 FE – Android-beveiligingsupdate van oktober 2026

Samsung Galaxy Z Flip 7 – Android-beveiligingsupdate van oktober 2026

Samsung Galaxy Z Fold 7 – Android-beveiligingsupdate van oktober 2026

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE – Android-beveiligingsupdate van oktober 2026

Samsung Galaxy Z Flip 5 – Android 17-update met One UI 9

Samsung Galaxy Z Fold 5 – Android 17-update met One UI 9

Samsung Galaxy S23 – Android 17-update met One UI 9

Samsung Galaxy S23 Plus – Android 17-update met One UI 9

Samsung Galaxy S23 Ultra – Android 17-update met One UI 9

Samsung Galaxy A56 – Android 17-update met One UI 9

Samsung Galaxy A54 – Android-beveiligingsupdate van oktober 2026

Samsung Galaxy A37 – Android 17-update met One UI 9

Samsung Galaxy A36 – Android 17-update met One UI 9

Samsung Galaxy A27 – Android 17-update met One UI 9

Nothing

Nothing Phone (3) – Android 17-update

OnePlus

OnePlus 15: Android-beveiligingsupdate van september 2026

OnePlus 15R: Android-beveiligingsupdate van september 2026

Oppo

Oppo Find X9 Ultra: Android-beveiligingsupdate van september 2026

Oppo Find X9 Pro: Android-beveiligingsupdate van september 2026

Bedankt voor de tips, Georg!

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.