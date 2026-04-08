‘Even geduld: One UI 8.5 verschijnt op deze datum op jouw Samsung’

Volgens een lek moeten eigenaren van de Samsung Galaxy S25 nog een paar weken wachten voordat ze de nieuwste softwareversie krijgen. Daarmee staat One UI 8.5 voorlopig alleen nog op de Galaxy S26-serie.

Stabiele versie One UI 8.5 over paar weken

Na acht bètaversies van One UI 8.5 zullen eigenaren van een Samsung Galaxy S25 meer dan ooit hopen dat ook zij deze nieuwste software krijgen. Zeker nu het gerucht naar buiten is gekomen dat er deze maand nog minstens twee nieuwe bèta’s bij gaan komen. Een stabiele versie laat dus nog een paar weken op zich wachten.

Dat heeft Tarun Vats op X (voorheen Twitter) gedeeld. De insider beweert dat Samsung waarschijnlijk pas op 30 april de stabiele versie van One UI 8.5 beschikbaar maakt voor iedereen met een Galaxy S25 in de broekzak. Het gaat dan wel om Koreaanse eigenaren van dit vlaggenschip uit 2025. De internationale uitrol zou voor 4 mei gepland staan. Dat baseert Vats op eerdere softwarereleases van Samsung.

Tegenvaller voor iedereen met S25 op zak

De verwachting was eigenlijk dat Samsung de One UI 8.5-software al iets eerder naar de oudere vlaggenschepen zou brengen. Toch heeft het bedrijf er dus waarschijnlijk voor gekozen om deze nieuwste versie nog even exclusief te houden voor de S26. Dat is te begrijpen, maar er zijn maar weinig bugs bekend in One UI 8.5, waardoor er geen echte noodzaak lijkt om nog veel langer te wachten.

Als het nieuws van de vertraging eerder bekend was geworden, zou dat voor eigenaren van een toestel uit de S25-serie vast geen reden zijn geweest om dan maar gelijk over te stappen naar een toestel uit de nieuwste generatie. Toch is het teleurstellend dat iedereen die vorig jaar flink heeft geïnvesteerd in een nieuwe Samsung, het minstens nog een paar weken moet doen met One UI 8.0.

Wachten is gelukkig niet voor niets

Positief is dat One UI 8.5 een aantal functies van de Galaxy S26 naar de S25 brengt. Het gaat dan onder andere om het filteren van oproepen (AI Call Screening), een slimmere versie van Bixby, Now Brief, Now Nudge en nieuwe mogelijkheden om de gebruikersinterface te personaliseren.

Wellicht blijft het niet bij de S25-serie die straks ook gaat draaien op de nieuwste software. Hoewel niet vermeld in het lek, zijn er geruchten dat de Galaxy Z Fold 7, Flip 7 en oudere high-end Samsungs de stabiele One UI 8.5-update begin mei of later die maand ook moeten ontvangen.

