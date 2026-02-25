‘OnePlus 16 krijgt de dunste schermranden op een smartphone ooit’

Hoeveel dunner kunnen de zogenaamde ‘bezels’ van je smartphone nog worden? De OnePlus 16 krijgt volgens geruchten randen van slechts 0,8 millimeter rond het scherm. Daarmee zouden het de dunste ooit zijn.

‘Vrijwel randloos scherm voor de OnePlus 16’

Hoewel er geruchten gaan over moeilijkheden bij OnePlus werkt het bedrijf gewoon aan zijn nieuwe vlaggenschip. Dat moet eind dit jaar verschijnen. De eerste geruchten over het toestel druppelen al binnen. Volgens de Chinese lekker Old Chen Air krijgt de OnePlus 16 de dunste randen rond het scherm ooit.

Het zou de eerste smartphone zijn met bezels dunner dan een millimeter. Mogelijk worden ze zelfs maar 0,8 millimeter dik. Ter vergelijking: de huidige OnePlus 15 heeft schermranden van 1,15 millimeter en behoort daarmee ook al tot de top. De droom van een telefoon die volledig uit scherm bestaat komt dus steeds dichterbij.

De OnePlus 15 heeft ook al erg dunne schermranden

Zoals we gewend zijn, zal de OnePlus 16 draaien op de snelste chip van dat moment. Vermoedelijk is dat de Snapdragon 8 Elite Gen 6. Daarnaast kan de accu groeien van 7300 mAh naar een ongelooflijke 9000 mAh. OnePlus zou ook de camera’s eindelijk aan willen pakken. De hoofdcamera en de telelens krijgen volgens geruchten allebei een resolutie van 200 megapixel.

Komt de OnePlus 16 wel naar Nederland?

Dat klinkt allemaal veelbelovend, maar het is nog niet zeker dat OnePlus zijn nieuwe high-end smartphone ook in Nederland uit zal brengen. Zoals gezegd lijkt het financieel niet zo goed te gaan met het bedrijf. Sommige bronnen denken dat OnePlus zich daarom meer op thuisland China zal richten en minder op de Europese markt. De tijd gaat ons leren of dat klopt.

Voorlopig moeten we het sowieso doen met de OnePlus 15, waarover je in onze uitgebreide review meer leest. Het toestel had een adviesprijs van 949 euro, maar koop je inmiddels al voor € 799,-.

