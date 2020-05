De Oneplus 8 Pro bevat meerdere camera’s, waaronder een kleurenfiltercamera. Daarmee kun je door dunne laagjes plastic kijken, maar in theorie ook door kleding. Bij een aankomende update wordt dit kleurenfilter tijdelijk uitgeschakeld vanwege privacyzorgen.



OnePlus 8 Pro privacyzorgen over kleurenfiltercamera

Op Weibo, een Chinese variant van Twitter, heeft OnePlus laten weten de komende week het speciale kleurenfilter uit te schakelen. Dankzij de kleurenfiltercamera kun je spelen met verschillende filters, waaronder een ‘photochroom-stand’.

Die speciale modus kijkt door laagjes plastic. In theorie kun je echter ook door een dun laagje kleding spieken. De functie verdwijnt niet permanent, aldus OnePlus. “Als deze geen privacyzorgen meer oproept” maakt het filter zijn comeback.

De functie wordt voor nu uitgeschakeld in HydrogenOS. Dat is OnePlus’ versie van de eigen software in thuisland China. In Nederland worden toestellen echter geleverd met OxygenOS. Deze Android-versie steekt net wat anders in elkaar dan de Chinese skin. Android Planet heeft OnePlus gevraagd of het tijdelijk uitschakelen van het kleurenfilter ook gaat gebeuren voor die toestellen. Later op de dag komt OnePlus met een statement, aldus de fabrikant.

De fabrikant noemt op Weibo nog wel dat er op het internet veel informatie rondgaat over dit kleurenfilter, wat niet klopt. Daarnaast vinden gebruikers een functie als deze fijn, aldus OnePlus. Dat is dan ook de reden dat een aangepaste variant van het filter later weer wel te gebruiken zal zijn.

Meer over de Oneplus 8 Pro

De OnePlus 8 Pro is het nieuwste vlaggenschip van OnePlus en bevat een scherm van 6,78 inch met een hoge resolutie. Dankzij het amoled-paneel spatten de kleuren van het scherm en is het contrast erg hoog. Het toestel bevat de nieuwste Snapdragon 865-chip en veel werk- en opslaggeheugen.

Het is het eerste toestel van OnePlus dat draadloos kan worden opgeladen en ook is het toestel stof- en waterdicht. Ervaringen met dit toestel check je in onze uitgebreide geschreven OnePlus 8 Pro-review of onderstaande videoreview.

