Vijf camera’s, een vertrouwd design en de presentatie is op 14 oktober: we weten al een hoop over de opvolger van de OnePlus 8. In dit artikelen verzamelen we daarom alle geruchten over de OnePlus 8T.

OnePlus 8T-geruchten: de huidige stand van zaken

1. Eén model: OnePlus 8T

Wie OnePlus de afgelopen jaren een beetje heeft gevolgd, weet dat het bedrijf steevast twee keer per jaar twee telefoons onthult. Begin 2019 werden bijvoorbeeld de OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro onthuld, een halfjaar later gevolgd door de OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro.

In 2020 gaat dat ritme op de schop. Er komt namelijk maar één opvolger voor de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro: de OnePlus 8T. Het Pro-model blijft dus achterwege.

Waarom OnePlus (mogelijk) voor deze strategie kiest is niet duidelijk, maar speculeren kan altijd. Misschien wil men haar assortiment verduidelijken door één vlaggenschip en betaalbaar alternatief aan te bieden. Als consument heb je dan twee duidelijke keuzes.

Begin dit jaar bracht het bedrijf namelijk de OnePlus Nord uit, een betaalbaar toestel in het middensegment met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Wil je echter als eerste met de nieuwste smartphonetechnieken aan de slag en ben je niet bang om de portemonnee te trekken? Dan is de OnePlus 8T voor jou bedoeld.

2. Hardware: niet de allersnelste processor

Qua specificaties belooft de opvolger van de 7T (Pro) namelijk een waar vlaggenschip te worden. Volgens smartphone-insider OnLeaks wordt de OnePlus 8T aangedreven door een Snapdragon 865-processor. Deze is net iets minder snel dan de 865 Plus-chip, de huidige blikvanger uit het Snapdragon-assortiment, maar alsnog razendsnel.

Verder verwacht OnLeaks dat de nieuwe OnePlus-topper in twee versies verschijnt. Het instapmodel zou 8GB werkgeheugen en 128GB opslagcapaciteit krijgen. De uitgebreide (en duurdere) uitvoering heeft volgens OnLeaks respectievelijk 12GB en 256GB.

3. Vertrouwd design met ‘vloeiend’ scherm

Het formaat en design lijken niet te veranderen. Volgens de eerder genoemde OnLeaks heeft de OnePlus 8T een 6,55 inch-scherm, net zo groot als de OnePlus 8 dus. De 120Hz-ververssnelheid wordt dan weer geleend van het Pro-model. Dit houdt in dat het display 120 keer per seconde ververst en dat levert onder meer vloeiende animaties op.

Het scherm belooft (zo goed als) voorkantvullend te zijn. Enkel linksboven wordt het display onderbroken door de aanwezigheid van een gaatje voor de selfiecamera. In welke kleuren de OnePlus 8T verschijnt is nog onduidelijk, maar volgens OnLeaks kun je het toestel straks in ieder geval in het blauw kopen.

4. Vijf camera’s in totaal

Wel nieuw: een extra camera op de achterkant. Volgens insider OnLeaks krijgt de OnePlus 8T namelijk een viervoudig camerasysteem op de achterkant: een primaire 48 megapixel-lens, 16 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrolens voor foto’s van dichtbij en 2 megapixel-dieptesensor. Over de resolutie van de selfiecamera is nog maar weinig bekend.

5. Razendsnel opladen

De OnePlus 8T wordt als eerste OnePlus-telefoon uitgerust met Super Warp Charge, een nieuwe en bovenal razendsnelle snellaadtechniek. Dat claimt het doorgaans goed ingevoerde XDA Developers. De website denkt dat de 8T dankzij deze technologie met een vermogen van maximaal 65 Watt kan opladen.

Ter vergelijking, de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro kunnen maximaal met 30 Watt opladen. Binnen een halfuur zit de accu hierdoor voor ongeveer 65 procent vol: doorgaans genoeg om de dag mee door te komen. De specifieke oplaadsnelheid van de OnePlus 8T is afhankelijk van de accucapaciteit (vermoedelijk 4500 mAh), maar belooft er dus in ieder geval flink op vooruit te gaan.

6. Presentatie: Houd 14 oktober vrij

De OnePlus 8T-presentatie is op 14 oktober om 16:00 uur Nederlandse tijd. Dat heeft het bedrijf zelf bevestigd. OnePlus gebruikt de aankondiging vooral om hype op te bouwen. “Met de OnePlus 8T leggen we de lat voor onszelf nog hoger wat betreft de totale gebruikerservaring, dankzij enkele nieuwe functies die we met veel plezier voor het eerst in een OnePlus-toestel introduceren”, aldus oprichter Pete Lau.

We weten nog niet hoeveel het toestel gaat kosten. De adviesprijzen van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro bij release waren respectievelijk 699 en 899 euro, dus begin maar vast met sparen.

