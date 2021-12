OnePlus Buds Z2: actieve ruisonderdrukking voor 99 euro

De nieuwe draadloze oordopjes van OnePlus kosten 99 euro en hebben actieve ruisondersteuning, zijn zweet- en waterbestendig en laden erg snel op. Lees hier meer over de OnePlus Buds Z2.

OnePlus Buds Z2 officieel aangekondigd

OnePlus heeft nieuwe draadloze oordopjes aangekondigd: de Buds Z2. De opvolgers van de Buds Z kosten 99 euro en zijn vanaf 20 december in Nederland te koop. Wel alleen de witte versie, want de zwarte uitvoering verschijnt pas volgende maand. De oordopjes zijn lichter en hebben kortere steeltjes dan de vorige Buds Z.

Een belangrijke feature van de OnePlus Buds Z2 is de actieve ruisonderdrukking, waarmee je omgevingsgeluid wegfiltert. Dit is handig als je bijvoorbeeld in een drukke trein of bus zit, of gewoon tijdens het werken stilte om je heen wil. Er is ook een transparantiemodus, voor als je het geluid om je heen juist wél wil horen. Bijvoorbeeld als je op de fiets zit.

Ook handig: de Buds Z2 kunnen rap opladen. Volgens OnePlus is tien minuten snelladen genoeg om weer 5 uur naar muziek te kunnen luisteren. De meegeleverde case kan niet draadloos opladen (iets wat de Nothing Ear 1 bijvoorbeeld wel heeft); het bijvullen van de accu gaat via het usb-c-kabeltje dat in het doosje zit.

Zweet- en waterbestendig, snel koppelen

Zitten de dopjes helemaal vol, dan kun je zeven uur luisteren zonder ruisonderdrukking aan. Schakel je deze optie wel in, dan houden de dopjes het vijf uur vol. Met de oplaadcase erbij gaan ze tot 38 uur mee. Verder is er Dolby Atmos-ondersteuning en een IP55-certificatie. Door dat laatste gaan de Buds Z2 niet kapot als ze in aanraking komen met water of zweet.

Tot slot beschikken de nieuwe OnePlus-oordopjes over Fast Pair, zodat je ze snel en simpel met je Android-telefoon kan verbinden. Dit werkt via bluetooth 5.2. De bediening gaat via tikjes op de oordopjes. Door één keer op de bovenkant te tikken pauzeer je bijvoorbeeld de muziek, en met dubbeltikken ga je naar het volgende nummer. Op deze manier kun je ook telefoongesprekken opnemen of juist weigeren.

