‘OnePlus verre van begraven: gaat weer budgettoestellen maken’

Het laatste gerucht rondom OnePlus is dat het bedrijf weer teruggaat naar het maken van betaalbare smartphones, die de strijd aankunnen met midrangers of vlaggenschepen.

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Status als flagship killer kwijt

OnePlus heeft bij veel smartphoneliefhebbers een speciaal plekje in het hart. Dat is omdat de fabrikant ooit geweldige toestellen maakte met een onverslaanbare prijs-kwaliteitverhouding. Wie net als Android Planet al een tijdje meedraait, herinnert zich vast nog de OnePlus One uit 2014. Die kreeg destijds een dikke 9 in onze review.

Dat deze successen niet kopieerbaar zijn gebleken, bewijzen veel latere modellen van de Chinese fabrikant. Toestellen werden steeds duurder en verloren hun stempel als potentiële flagship killer. Voor de echte vlaggenschepen moest (en moet nog steeds) de portomonnee getrokken worden. Al kan daar zomaar verandering in gaan komen.

OnePlus One

OnePlus terug naar zijn roots

Volgens de bekende tipgever Yogesh Brar gaat OnePlus namelijk nieuwe telefoons maken in de N-serie. Deze reeks zou zich richten op het budgetsegment met meerdere modellen in verschillende prijsklassen. Hoeveel is niet bekend, maar er lijkt dus keuze te zijn voor de consument met de kleinere beurs.

Gesproken wordt over telefoons die maximaal 200 dollar moeten kosten. Andere geruchten gaan over een instapmodel waarvoor zelfs nog geen 150 dollar afgerekend hoeft te worden. Hiermee kan de concurrentie worden aangegaan met budgettoestellen van onder andere Redmi, Motorola en Poco.

Mocht dit waar zijn, dan positioneert OnePlus de N-serie zich duidelijk onder de Nord. Dat zou een primeur zijn, want nooit eerder kwam er een smartphone van OnePlus uit die zo betaalbaar was. Ter vergelijking: de OnePlus Nord N100 kostte bij lancering in 2020 in ons land 199 euro.

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Lancering in juli

De telefoons worden naar verwachting al in juli gelanceerd. Voorlopig lijkt de lancering beperkt tot India. Dat strookt met de verhalen dat OnePlus zich op termijn terugtrekt uit de westerse markten. Het is dus onduidelijk of wij ook gaan kennismaken met de budgetsmartphones van OnePlus.