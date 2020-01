OnePlus heeft alvast een voorproefje laten zien van de OnePlus Concept One. Dat concepttoestel wordt verder getoond op de CES die volgende week begint.

OnePlus Concept One-smartphone voorproefje

Dat het bedrijf zou komen met een conceptsmartphone was al eerder duidelijk en nu is dat toestel alvast deels onthuld. Op Twitter heeft het bedrijf een teaservideo geplaatst en Wired heeft een artikel gepubliceerd met meer informatie. In de tweet wordt ook genoemd dat er een ‘onzichtbare camera’ aanwezig is, maar welke camera dat is, is nog de vraag.

Het kan gaan om een verborgen frontcamera, die in het toestel zelf geplaatst is zoals bij de OnePlus 7 Pro en 7T Pro. Voor een conceptphone lijkt dat wat te simpel en misschien gaat het dus wel om een camera die achter het scherm is geplaatst. Verschillende fabrikanten werken al aan die techniek, waaronder Oppo en Xiaomi.

Ook kan OnePlus doelen op de camera’s op de achterkant van het concepttoestel. Die zijn namelijk niet altijd zichtbaar, omdat er gebruik wordt gemaakt van speciaal materiaal. Daarbij gaat het om zogenaamd elektrochoom glas, dat van tint kan veranderen door er spanning op te zetten. Dat soort glas wordt ook gebruikt in verschillende auto’s van McLaren. OnePlus zegt al sinds 2018 samen te werken met het merk om dit te kunnen gebruiken in hun smartphones.

Herkenbaar design

Uit het filmpje is op te maken dat er drie camera’s aanwezig zijn op de achterkant die verticaal onder elkaar geplaatst zijn. Deze zijn verwerkt in de behuizing van het toestel en steken dus niet uit. Ook is de bekende alert slider te zien, het fysieke schuifknopje waarmee je snel wisselt van geluidsprofiel.

Tot slot zien we afgeronde schermranden en een toestel dat in zijn geheel wat aan de OnePlus 7 Pro en 7T Pro doet denken. Eerder gingen er nog geruchten de ronde dat het toestel een vouwbaar scherm zou krijgen, maar dat lijkt hierdoor uitgesloten.

Meer details en beschikbaarheid

Verdere details over het toestel verschijnen volgende week. Op de CES 2020 onthult OnePlus namelijk verdere details over dit concept. Wel is het duidelijk dat deze specifieke smartphone voorlopig niet op de markt verschijnt. Wel kan het natuurlijk dat we verschillende snufjes later wel gaan zien in hun producten. Zo vindt de onthulling van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro later dit jaar nog plaats.