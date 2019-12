OnePlus toont ‘OnePlus Concept One’ op CES 2020

Afgelopen weekend werd bekend dat OnePlus voor het eerst aanwezig is op de CES-beurs. Nu heeft de fabrikant aangekondigd wat ze gaan laten zien: ‘OnePlus Concept One’. Meer details zijn voor nu niet voorhanden.

OnePlus Concept One

OnePlus is overgestapt op het uitbrengen van twee toestellen per halfjaar vanaf de OnePlus 7-serie. Dit jaar zouden ze echter ook een Lite-variant van de OnePlus 8 willen uitbrengen. Ook is het de eerste keer dat het bedrijf aanwezig is op de Consumer Electronics Show, die begin januari wordt gehouden in Las Vegas.

Lees ook: OnePlus CES 2020; 3 producten die het bedrijf kan aankondigen

De fabrikant heeft via het Chinese Weibo een korte teaservideo gepubliceerd. Details worden niet genoemd, maar wel zien we de naam ‘OnePlus Concept One’ verschijnen. Ook heeft het bedrijf een persbericht uitgestuurd waarin het die naam noemt.

Zoals in het bericht wordt aangegeven, draait het event om een concepttelefoon van het bedrijf. Daarin kan de fabrikant allerlei nieuwe technieken stoppen, om zo een beeld te geven over waar OnePlus mee bezig is of hoe hun ideale smartphone eruit ziet.

Vermeende specificaties OnePlus 8-serie

Ook zijn de vermeende specificaties van de drie aankomende OnePlus 8-smartphones online verschenen. Neem ze wel een flinke korrel zout, maar ons even verlekkeren mag best. Het Lite-model zou beschikken over een oled-scherm van 6,4 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De processor zou van MediaTek zijn en de accu wordt een 4000 mAh-exemplaar. Opladen kan met 30 Watt en op de achterkant zijn drie camera’s aanwezig. Er is 8GB werkgeheugen aanwezig en er komen varianten op de markt met 128GB of 256GB interne opslag.

De OnePlus 8 krijgt volgens de geruchten een Snapdragon 865-chip en display van 6,44 inch met een ververssnelheid van 90Hz. De accu is 4000 mAh groot en je hebt keuze uit versies met 8 of 12GB RAM en 128GB of 256GB opslag. De primaire camera schiet plaatjes van 60 megapixel en wordt bijgestaan door een 16 en 12 megapixel-camera. Ook verwachten we een 5G-variant en ondersteuning voor nfc.

Het topmodel in de vorm van de OnePlus 8 Pro krijgt volgens de geruchten een scherm van 6,7 inch met een resolutie van 3180 bij 1440 pixels. Het gaat om een super amoled-paneel van 120Hz. Er kan tot tien keer hybride gezoomd worden en de totale capaciteit van de accu bedraagt 4500 mAh.

Opladen kan met 50 Watt en er komen drie varianten op de markt qua opslag- en werkgeheugen. Het instapmodel van de 8 Pro krijgt 8GB RAM en 128GB opslag. Ook een 8GB/256GB-model staat op stapel en tot slot komt de fabrikant met een model met 12GB RAM en 512GB interne opslag.

Lees het laatste nieuws over OnePlus