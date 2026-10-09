De Samsung Galaxy S26 nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Dit is de Oppo A7 Pro 5G: opvallende selfiecamera en meer

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
9 oktober 2026, 14:29
2 min leestijd
Dit is de Oppo A7 Pro 5G: opvallende selfiecamera en meer

Het Chinese Oppo heeft zijn nieuwste smartphone uit de doeken gedaan. De Oppo A7 Pro 5G heeft een opvallende selfiecamera, forse batterij en is nu verkrijgbaar.

Lees verder na de advertentie.

Oppo A7 Pro 5G aangekondigd: dit moet je weten

Oppo kondigt de A7 Pro 5G aan en brengt de telefoon direct uit in Nederland. Met een adviesprijs van 499 euro valt het toestel in het middensegment. Het toestel is uitgerust met enkele opvallende features, maar de zogeheten ‘Wide AI Zoom’-selfiecamera springt vooral in het oog.

Oppo A7 Pro 5G officieel aangekondigd

De Oppo A7 Pro 5G heeft een selfiecamera met een gezichtsveld van 100 graden. Hierdoor kan de smartphone bredere selfies maken en dus makkelijker meerdere personen op beeld zetten. De camera herkent zelf hoeveel mensen er te zien zijn en past op basis hiervan de zoom aan. Selfies worden vastgelegd in 50 megapixel.

Om bij de camera’s te blijven: op de achterkant zitten er nog twee. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, die volgens Oppo meer licht binnenlaat. Ook is er een 2 megapixel-monochroomlens aanwezig. Opvallend genoeg ontbreekt er een groothoeklens, terwijl we die eigenlijk op iedere andere Android-telefoon zien.

Lekker grote accu

Het scherm van de Oppo A7 Pro 5G meet 6,57 inch en is daarmee niet heel groot, maar ook niet per se compact. De resolutie ligt op 2372 bij 1080 pixels en de ververssnelheid op maximaal 120Hz. Het display kan de ververssnelheid ook terugschakelen naar 90 of 60Hz om stroom te besparen. Volgens Oppo haalt het scherm een maximale helderheid van 1400 nits.

Oppo A7 Pro 5G officieel aangekondigd

Onder de motorkap van de Oppo-telefoon zit een MediaTek Dimensity 6360 Max-chip, die voor prima prestaties moet zorgen. Daar stopt de fabrikant een bescheiden 6GB aan werkgeheugen bij, al krijg je wel een ruime 256GB aan opslagruimte. De telefoon draait nog op Android 16, terwijl Android-versie 17 inmiddels een tijdje beschikbaar is.

Tot slot beschikt de Oppo A7 Pro 5G over een 7400 mAh-accu. Die kan met maximaal 80 watt opladen en het is ook mogelijk om andere apparaten van stroom te voorzien, door ze met een kabeltje te verbinden. Draadloos opladen is niet mogelijk. Het toestel heeft een IP69K-certificatie en is daarmee beschermd tegen stof, water en harde waterstralen.

Bekijk de Oppo A7 Pro 5G bij Bol

Bekijk de Oppo A7 Pro 5G bij Bol
Bekijk de Oppo A7 Pro 5G bij Coolblue

Bekijk de Oppo A7 Pro 5G bij Coolblue
Volg Android Planet op Instagram

Volg Android Planet op Instagram
Volg ons ook op TikTok

Volg ons ook op TikTok
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Aankondigingen Fabrikanten Android Smartphones Oppo

Bekijk ook

Overzicht: deze telefoons krijgen (waarschijnlijk) Android 17

Overzicht: deze telefoons krijgen (waarschijnlijk) Android 17

7 oktober 2026

‘Gelekte prijzen Oppo Find X10-telefoons zijn ronduit schokkend’

‘Gelekte prijzen Oppo Find X10-telefoons zijn ronduit schokkend’

4 oktober 2026

‘Zien: dit is de Oppo Find X10 Pro Max met 3(!) 200 megapixel-camera’s’

‘Zien: dit is de Oppo Find X10 Pro Max met 3(!) 200 megapixel-camera’s’

8 september 2026

‘Oppo Find X10 krijgt enorme batterij, twéé 200 megapixel-camera’s’

‘Oppo Find X10 krijgt enorme batterij, twéé 200 megapixel-camera’s’

31 augustus 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren