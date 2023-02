Oppo Find N2 Flip naar Europa, maar voorlopig niet in Nederland te koop

De Oppo Find N2 Flip komt ook naar Europa. Het is Oppo’s eerste smartphone met een vouwbaar scherm die buiten China verschijnt. In Nederland wordt het toestel helaas niet uitgebracht.

Oppo Find N2 Flip officieel voor Europa: dit moet je weten

De Oppo Find N2 Flip is gepresenteerd voor de Europese markt. De telefoon heeft één vouwbaar scherm en vouwt verticaal open, zodat je ‘m als een normale smartphone kunt gebruiken.

Daarmee heeft het toestel vrijwel dezelfde vormfactor als de Motorola Razr en Samsung Galaxy Z Flip 4. Eerder werd ook de Oppo Find N2 onthuld, maar dit toestel komt niet naar Europa. Datzelfde geldt voor de eerste Find N, die ook alleen in China te koop is.

In welke landen de Find N2 Flip officieel op de markt komt is nog onbekend, maar Nederland zit daar voorlopig niet bij. Oppo laat desgevraagd het volgende aan Android Planet weten:

“Oppo heeft de Oppo Find N2 Flip in de eerste Europese markten gelanceerd. De Benelux-regio hoort daar voorlopig niet bij. Oppo’s lanceringsplan in verschillende lokale markten wordt bepaald op basis van een uitgebreide afweging van verschillende factoren, waaronder productpositionering, gebruikersonderzoek en marktstrategieën. We houden je op de hoogte van zodra er meer nieuws is over de introductie van onze foldable smartphones in de Benelux.”

Onder de motorkap: processor van MediaTek

Bij de processor kiest Oppo voor de Dimensity 9000 Plus van fabrikant MediaTek. Die moet zorgen voor goede prestaties en is ook weer een stuk energiezuiniger. Oppo heeft ook 4300 mAh-accu in de behuizing gestopt, waarmee je makkelijk een dag vooruit kunt. Dankzij Oppo’s snellaadtechnologie is die ook redelijk rap vol, want opladen gaat met maximaal 44 Watt.

Het instapmodel beschikt over 8GB RAM en 256GB interne opslag, maar er komen ook versies op de markt met meer werk- en opslaggeheugen. Er is gekozen voor een kleurrijk amoled-scherm van 6,8 inch met een resolutie van 2520 bij 1080 pixels. De ververssnelheid van de pixels daarvan bedraagt maximaal 120 keer per seconde voor een soepele ervaring. Dankzij het vernieuwde scharnier sluiten de twee schermhelften naadloos op elkaar aan – en is de vouw in het scherm nagenoeg onzichtbaar.

Tweede schermpje aan buitenkant

Is de Find N2 Flip gesloten, dan zie je het tweede schermpje aan de buitenzijde. Het kleinere display is 3,26 inch groot. Zo zie je snel wie je belt of check je de inhoud van binnenkomende e-mails of notificaties. Ook kun je er verschillende apps mee gebruiken, het weerbericht checken of informatie over aankomende afspraken bekijken. Tot slot is ‘ie te gebruiken als viewfinder bij het maken van een selfie of normale foto.

De Find N2 Flip heeft drie camera’s aan boord ,waaronder een frontcamera van 32 megapixel voor videogesprekken en selfies. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en beschikt over autofocus. Tot slot is er een groothoeklens van 8 megapixel. Daarmee leg je meer vast van de omgeving; fijn voor landschappen, architectuur of groepsfoto’s.

Android 13 met aanpassingen

De vouwbare Oppo-telefoon draait op Android 13 met de ColorOS 13-schil. De software voor de Find N2 Flip is aangepast om te werken met het vouwbare scherm. Zo kun je bijvoorbeeld makkelijker multitasken of apps over elkaar heen gebruiken.

Vanaf dit jaar krijgen ‘geselecteerde Oppo-vlaggenschepen’ vier grote Android-updates en vijf jaar beveiligingspatches. Dit geldt ook voor de Find N2 Flip, zo maakt het bedrijf bekend. Dat betekent dat de opvouwbare smartphone erg lang wordt ondersteund met software-updates.

Prijzen en beschikbaarheid

Het is onduidelijk wat de Oppo Find N2 Flip in Europa kost. In het Verenigd Koninkrijk vraagt de fabrikant 849 Britse pond voor de smartphone. Dit komt omgerekend neer op zo’n 955 euro. De Find N2 Flip heeft standaard 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

Hoewel het toestel niet officieel beschikbaar wordt in de Benelux, gaan we er wel vanuit dat de smartphone later alsnog te koop is. Via grijze import verschijnen er regelmatig toestellen bij webwinkels die hier anders ook niet te koop zijn.

