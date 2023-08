‘Oppo presenteert binnenkort Find N3 Flip en nieuwe smartwatch’

Oppo heeft aangekondigd dat er binnenkort een evenement plaatsvindt voor de lancering van nieuwe producten. Het gaat om een nieuwe vouwtelefoon en een smartwatch. Lees hier wat je mag verwachten.

Oppo-evenement op 29 augustus

Smartphonefabrikant Oppo kondigt aan een lanceringsevenement te houden op 29 augustus. De fabrikant meldt niet expliciet wat er op het evenement wordt aangekondigd, maar er gaan geruchten rond over de Oppo Find N3 Flip en de Watch 4 Pro.

De Find N3 Flip is de derde vouwbare smartphone van Oppo die zich dichtvouwt. De smartphone is de opvolger van de Find N2 Flip die vorig jaar uitkwam. Net als die smartphone heeft de N3 Flip een tweede scherm aan de buitenkant voor notificaties en widgets.

Hoewel er niets officieel door Oppo bekend is gemaakt over het toestel, wist Sparrow News een promotievideo van de Oppo Find N3 Flip te vinden. Deze plaatsten zij op YouTube. Daarin is de telefoon te zien in het goud.

Qua specificaties zegt Sparrow News dat de smartphone wordt aangedreven door een snelle Dimensity 9200-chip, er is maximaal 16GB aan werkgeheugen aanwezig en het 6,8 inch-scherm heeft een ververssnelheid van 120 Hertz.

De smartphone laadt op met maximaal 76 Watt en heeft een 4300 mAh-batterij. Daarmee moet ‘ie gemakkelijk binnen een uur opgeladen zijn. Ook zijn er drie camera’s aan boord in het ronde camera-eiland. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel, de groothoeklens heeft 48 megapixel en de telelens 32 megapixel.

‘Ook de Oppo Watch 4 Pro wordt gelanceerd’

Naast de vouwtelefoon verschijnt er volgens de bronnen ook een nieuwe smartwatch: de Oppo Watch 4 Pro. Dit slimme horloge valt op het eerste gezicht op door het gebogen scherm, maar krijgt ook intern wat verbeteringen.

Zo houdt ‘ie het vijf dagen vol op één lading bij normaal gebruik en zijn er een handvol sensoren aan boord. Daarmee meet je onder meer je hartslag, temperatuur en de hoeveelheid zuurstof in je bloed. Ook zijn er tientallen sportmodi en wijzerplaten op de nieuwe Oppo Watch 4 Pro te vinden.

Wij wachten het evenement van 29 augustus af en houden jou up-to-date van de aankondigingen. Niets missen? Voeg Android Planet dan ook toe aan je Google Nieuws-overzicht. Hieronder vind je het laatste Oppo-nieuws.