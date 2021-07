Misschien heb je er wel eens van gehoord: grijze import. (Web)winkels maken er om diverse redenen gebruik van, maar vertellen dat niet altijd voor je een smartphone koopt. Wat is grijze import precies en wat zijn de voor- en nadelen? Android Planet praat je bij.

Dit moet je weten over grijze import

Een deel van de smartphones die in Nederland te koop zijn, is niet specifiek voor ons land gemaakt maar voor een ander Europees land. Duitsland bijvoorbeeld, of Polen. Dat die toestellen te koop zijn bij Nederlandse (web)winkels, is echter geen foutje van de inkoper of de fabrikant.

Het wordt al jaren bewust gedaan en staat bekend als grijze import. Importeren is niet erg, maar het is wel handig om er wat van te weten. We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden onder elkaar.

Is grijze import toegestaan?

Ja, grijze import vanuit Europa is gewoon toegestaan, want de Europese markt is één markt. Voor inkopers is het daarom heel eenvoudig om een smartphone uit bijvoorbeeld Polen, Duitsland of Spanje te importeren en in Nederland te verkopen.

In principe werkt zo’n toestel precies hetzelfde als een model dat specifiek voor Nederland is gemaakt. De telefoon ondersteunt dezelfde mobiele netwerken, komt met een Europese stekker en heeft dezelfde specificaties. Het enige verschil dat je kan merken, is dat er een handleiding in een andere taal in het doosje zit.

Als de smartphone op één of meerdere punten afwijkt van het Nederlandse model, moet de verkoper dat melden. Bijvoorbeeld omdat het geïmporteerde toestel een andere processor heeft of omdat hij niet met alle Nederlandse mobiele netwerken overweg kan. Een andere stekker of andere software moet ook worden gecommuniceerd.

Waarom gebeurt het en wat zijn de voordelen?

Dat een aantal (web)winkels op kleinere schaal aan grijze import doen, heeft meerdere redenen. De twee belangrijkste zijn meer keuze en een lagere inkoopprijs. Fabrikanten als Xiaomi, Samsung en Huawei brengen aan de lopende band smartphones uit. Die verschijnen niet allemaal in Nederland. Als een bepaald model ons land overslaat maar wel in andere Europese landen uitkomt, kan een (web)winkel besluiten om via grijze import een lading in huis te halen. Dit gebeurt vooral als de verkoper vermoedt dat genoeg mensen het toestel willen kopen. Dat is ook positief voor jou als consument, want je hebt zo meer keuze.

Verkoopt een fabrikant een toestel wel officieel in Nederland, dan gaan (web)winkels ook wel eens over tot grijze import. Dit gebeurt vooral als de inkoopprijs bij het merk of een distributeur in een ander Europees land lager is dan de Nederlandse inkoopprijs. Vaak gaat het om enkele euro’s per toestel, soms om tien euro of meer. Omdat de partijen op grotere schaal inkopen en de inkoopprijzen sowieso flink lager liggen dan de verkoopprijs, is deze strategie financieel interessant.

De lagere inkoopprijs wordt doorgaans deels of helemaal doorberekend in de verkoopprijs van het toestel. Dankzij grijze import kan een (web)winkel een bepaalde smartphone een paar euro (of meer) goedkoper aanbieden dan de concurrentie die in Nederland inkoopt. Die lagere prijs is mooi meegenomen, mits het om hetzelfde toestel gaat als het Nederlandse model.

Ben ik altijd goedkoper uit?

Nee, niet altijd. Een toestel dat via grijze import in Nederland te koop is, kan ook duurder zijn dan je verwacht. Bijvoorbeeld omdat de Europese voorraad beperkt is, de inkoopprijs om welke reden dan ook hoger is of omdat de (web)winkel een hoger winstmarge hanteert.

Buitenlandse smartphones die naar verwachting erg in trek zijn, verschijnen doorgaans voor een hogere prijs en worden na enkele weken tot maanden goedkoper. Denk hierbij bijvoorbeeld aan smartphones van Xiaomi. Ook Google is hiervan een goed voorbeeld, want de Pixel-toestellen van die fabrikant zijn hier alleen maar te verkrijgen via grijze import.

Hoe zit het met garantie?

Koop je een smartphone bij een Nederlandse (web)winkel en blijkt hij niet specifiek voor Nederland te zijn ontwikkeld, dan hoef je je geen zorgen te maken over de garantie. De grijze import heeft geen directe gevolgen voor de garantie, omdat de verkoper van het toestel verantwoordelijk is.

Als de telefoon stuk gaat, geen updates krijgt of een ander probleem vertoont, kun je gewoon bij de (web)winkel aankloppen voor ondersteuning. Die moet het toestel bij een defect (laten) repareren en in het geval van een gebrekkig updatebeleid actie ondernemen.

De verkoper mag niet zeggen dat hij niets aan de software-ondersteuning kan veranderen, want hij verkocht je een geïmporteerd toestel. De kans is echter groot dat hij echt niets kan veranderen aan de software, en daarom kun je vragen om een ander toestel dat wel specifiek voor Nederland is ontworpen.

In principe komt een smartphone in elk Europees land met dezelfde software, bijvoorbeeld Android 11 met de schil van de fabrikant. De taal is altijd in te stellen op Nederlands of een andere gewenste taal.

Als de fabrikant een Android-update af heeft, rolt die uit naar alle Europese toestellen. Vaak gebeurt dat in fases en is één land als eerste aan de beurt. De telefoonmaker doet dit om te kijken of de software helemaal goed is. Duiken er klachten op, dan wordt de update gepauzeerd en de software verbeterd. Pas daarna krijgen meer landen de update.

Een geïmporteerd toestel ontvangt de update doorgaans op het moment dat de update beschikbaar is in het originele land. Dus heb jij een smartphone uit Polen en start het merk de uitrol van de update in Nederland, dan moet je nog even geduld hebben tot de update ook in Polen beschikbaar is. Andersom kan ook: je geïmporteerde toestel kan eerder worden geüpdatet dan een Nederlands model.

Mag mijn toestel meedoen aan promoties?

Fabrikanten geven met regelmaat extra’s of korting bij aanschaf van een smartphone, bijvoorbeeld wanneer je een zogeheten pre-order doet. Hierbij bestel je de telefoon voordat hij daadwerkelijk te koop is. Wanneer een (duurdere) smartphone net te koop is of juist al langer verkrijgbaar is, starten merken ook wel eens acties om de verkoop te stimuleren. Wie zo’n toestel in de actieperiode koopt, krijgt er bijvoorbeeld een smartwatch, powerbank of draadloze oordopjes bij.

Als een smartphonemerk een promotie heeft lopen, zijn de actievoorwaarden te lezen op de website. Lees die goed door om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen. Kijk bijvoorbeeld welke (web)winkels meedoen aan de actie. Koop je het toestel bij een partij die niet op de promotiesite staat, dan is de kans groot dat je niet in aanmerking komt voor die gratis accessoire.

Een (web)winkel wil of mag om verschillende redenen niet meedoen aan zo’n actie. Het verkopen van geïmporteerde toestellen is één van die redenen. Neem bij twijfel contact op met de verkoper en/of de fabrikant en vraag bijvoorbeeld het EAN-nummer van het smartphonemodel dat meedoet aan de actie.

Wat vinden fabrikanten van grijze import?

Smartphonemerken weten van grijze import, maar zijn er over het algemeen niet blij mee. De Nederlandse afdeling heeft per toestel een verkoopdoel, en moet dus een minimum aantal smartphones verkopen aan (web)winkels.

Als die – deels – in het buitenland inkopen, kopen ze minder bij de Nederlandse tak. Bovendien heeft een fabrikant door grijze import minder zicht op het aantal Nederlanders dat een bepaalde smartphone gebruikt, waardoor het minder goed analyses kan uitvoeren.

En als ik zelf een smartphone buiten Europa importeer?

Koop je een smartphone bij een niet-Nederlandse (web)winkel, dan is bovenstaande informatie minder van toepassing. Een toestel dat voor bijvoorbeeld India of China is gemaakt, werkt mogelijk niet goed in Nederland omdat hij niet alle mobiele banden ondersteunt, of omdat de software heel anders is. Daarnaast is de kans groot dat je een niet-Europese stekker krijgt en dus een wereldadapter (of andere stekker) moet gebruiken.

Als de telefoon een defect vertoont, bestaat de kans dat je hem voor garantieafhandeling moet opsturen naar een adres buiten Europa. Dat kost tijd en mogelijk moet je de kosten zelf betalen.

Conclusie

Het importeren van een toestel bij een niet-Nederlandse partij is vooral weggelegd voor mensen die de risico’s kennen. Grijze import heeft nauwelijks risico’s en is daarom populair onder consumenten en (web)winkels. Wie zo min mogelijk risico’s wil, kan het beste een telefoon kopen die specifiek voor Nederland is ontwikkeld. Koop ‘m bijvoorbeeld via de (web)winkel van de fabrikant of een partij die niet aan grijze import doet.