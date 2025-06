Philips Hue AI-assistent: dit kun je ermee

De Philips Hue AI-assistent is voor mensen in de Benelux als eerste te gebruiken. We leggen uit wat er mogelijk is als kunstmatige intelligentie zich met je lampen gaat bemoeien.

Philips Hue AI-assistent

Zelfs Philips Hue heeft nu een eigen AI-assistent die gebruikmaakt van generatieve kunstmatige intelligentie. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, want wat moet deze technologie nou met je lampen?

Zo schakel je de AI-assistent in

Op dit moment werkt de AI-assistent van Philips Hue alleen in de Benelux, wat goed nieuws is voor ons. Toch spreekt de AI geen Nederlands. Om de assistent te gebruiken, moet de taal van de Philips Hue-app in het Engels staan ingesteld. Omdat de app zelf daar geen schakelaar voor heeft, zul je de complete systeemtaal van je smartphone moeten aanpassen.

Op dit moment lijkt de AI-assistent nog uit te rollen. Dus zelfs als je een ‘Try now’-knop in de app ziet, kan het zijn dat je nog geen opdrachten kunt geven aan de AI. Probeer het binnenkort opnieuw.

Zo gebruik je de Philips Hue AI-assistent

De mogelijkheden van de Philips Hue AI-assistent zijn extreem beperkt, want de AI helpt alleen met het uitkiezen van kleuren en de helderheid van je lampen, om zo een bepaalde sfeer te creëren.

Dat doe je door op de zoekknop te tikken in het hoofdscherm van de app. Je kunt vervolgens zelf een opdracht typen, of kiezen uit de opgestelde opties. Denk daarbij aan de volgende opdrachten:

“Set the mood for a party”

“Dim the lights in the Woonkamer”

“It’s a movie night”

Je moet dus wel gewoon de Nederlandse namen voor je kamers gebruiken bij het geven van opdrachten. Werkt dat niet goed, dan kun je overwegen om je kamers een Engelse naam te geven totdat de AI-assistent ook Nederlands kan.

Na het sturen van je opdracht, geeft de app je verschillende opties om uit te kiezen. Bevallen de kleuren en helderheid? Dan kun je deze scene opslaan voor later gebruik.

Het begin

Philips Hue-bedrijf Signify zegt de technologie verder te willen ontwikkelen. “Onze AI-assistent is nog maar het begin van een slimmere en meer intuïtievere thuiservaring.” Wat dit precies betekent en welke rol AI daar in kan spelen, is niet duidelijk. Op dit moment voelt het nog vooral alsof Signify ook ‘iets met AI’ wilde doen.

Meer AI in je smart home

AI zal een steeds grotere rol in je smart home spelen, want Google brengt de technologie op verschillende manieren naar Google Home.