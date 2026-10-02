Dit wordt de beste smartphone van 2026 (maar je mag hem niet kopen)

Er lekken steeds meer specificaties uit van de OnePlus 16. Het belooft een absoluut beest van een smartphone te worden, maar helaas kun je hem hier niet kopen. Tenzij je grijze import wil overwegen.

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OnePlus 16 specificaties onthuld

We vinden het nog steeds jammer dat OnePlus ons landje afgelopen zomer vaarwel zei. Helemaal nu er steeds meer specificaties binnendruppelen van de OnePlus 16, het aankomende vlaggenschip van de Chinese fabrikant. Op 12 oktober ziet hij het levenslicht.

We weten inmiddels bijna alles over de smartphone, want OnePlus heeft fans de afgelopen weken al brokjes informatie gevoerd. Zo draait het toestel op een Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6-chip, de allersnelste Android-processor van dit moment. Op de achterkant worden ledjes in de behuizing verwerkt, al weten we nog niet wat die precies gaan doen. Mogelijk is het een notificatiesysteem.

Renders van de OnePlus 16

Verder krijgt de OnePlus 16 een groot oled-scherm, met een verversingssnelheid van 165Hz. Als je gamet, ververst het display zelfs tot wel 185 keer per seconde. Dat kost veel stroom, maar daar hoeven gebruikers zich geen zorgen over te maken. Er zit namelijk een accu van maar liefst 9000 mAh in de telefoon. Dat is 1700 mAh meer dan de accu in de OnePlus 15.

Ook de camera’s krijgen flinke upgrades. De hoofdcamera heeft een hoge resolutie van 200 megapixel, terwijl de telelens met 3x optische zoom een veel grotere sensor gebruikt dan zijn voorganger. Wijdere plaatjes schiet je met de 50 megapixel-groothoeklens.

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Wie hem wil, zal moeten importeren

Dat klinkt allemaal prachtig, maar de OnePlus 16 zal dus nooit zijn weg vinden naar Nederlandse winkels. Officieel dan, want de kans is best groot dat sommige webshops hem toch gaan verkopen. Het betreft dan grijze import, waar enkele voor- en nadelen aan kleven. We leggen je graag uit of het verstandig is om nu nog een smartphone van OnePlus te kopen.

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