Google stopt officieel met ChromeOS: dit moet je weten over de toekomst van Chromebooks

Google noemt toch een einddatum voor ChromeOS, het besturingssysteem van Chromebooks. Dit moet je daarover weten.

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Het einde van ChromeOS: wat je echt moet weten

ChromeOS, het besturingssysteem van Chromebooks, krijgt nog tot halverwege 2034 updates. Dit blijkt uit een supportdocument dat Google heeft gepubliceerd. Dit gaat zowel om reguliere updates met verbeteringen als beveiligingsupdates. Vanaf dat jaar zijn Chromebooks dus niet meer aan te raden om te gebruiken, omdat ze dan niet meer veilig zijn.

Google deed in 2023 de belofte dat alle Chromebooks die in 2021 en daarna worden uitgebracht, tien jaar aan updates krijgen. Heb je een nieuwe Chromebook, dan kan Google die belofte niet waarmaken als vanaf 2034 alle updates stoppen. Google belooft in plaats daarvan dat deze laptops dan de overstap kunnen maken naar Googlebook OS.

Googlebook OS is met zijn extra functies wel zwaarder om te draaien dan ChromeOS. Het is dus nog maar de vraag hoe goed het nieuwe besturingssysteem draait als je deze upgrade met een goedkope Chromebook gaat maken.

Wat is Googlebook OS?

Googlebooks draaien op Googlebook OS, dat ChromeOS en Android combineert. Veel is vergelijkbaar met ChromeOS, zoals de focus op webbrowser Chrome. Toch is er meer mogelijk qua AI-tools en het draaien van apps.

Vooral Gemini speelt een grotere rol op Googlebook OS. Als je schudt met de aanwijzer, dan kun je overal de AI van Google oproepen om dingen te vragen over wat je ziet.

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Is het nog verstandig om een Chromebook te kopen?

Chromebooks blijven handige en betaalbare laptops die je op dit moment nog met een gerust hart kunt kopen. Zeker omdat deze laptops veel goedkoper zijn dan Googlebooks. Chromebooks zijn ook ideaal als je niet te veel AI in je apparaten wil.

Het jaar 2034 ligt nog ver in de toekomst. Als je nu een Chromebook van zo’n 250 euro koopt (een Googlebook is al snel 1300 euro), dan ben je over acht jaar waarschijnlijk sowieso toe aan iets nieuws.

Chromebook of Android-tablet

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om voor een Android-tablet te gaan waar je een toetsenbord op aansluit. We leggen uit welk apparaat het meest geschikt is voor jou.