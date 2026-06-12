‘Prijzen en kleuren betaalbare broertje Nothing Ear (3) gelekt’

Nieuws over de aankomende Nothing Ear (3a)-oortjes. Die zouden niet in prijs gaan stijgen en in één nieuwe kleur uit de fabriek komen rollen. Dit moet je nog meer weten.

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Informatie Nothing Ear (3a) op straat?

Nothing bracht z’n Ear (3)-oordopjes vorig jaar september in ons land uit. Die vielen best aardig in de smaak, zo lees je in onze review van deze opvallende verschijning. Zoals met wel meer producten, broedt de Britse techfabrikant op een goedkopere variant, de (a). Hun betaalbare smartphones en hoofdtelefoons hebben dezelfde letter tussen haakjes om het verschil met de reguliere producten aan te geven.

Een nieuw lek op de Franse site Dealabs verklapt dat de aankomende Ear (3a) voor 99 euro te koop gaan zijn. Dit zou de vermoedelijke verkoopprijs in Frankrijk zijn, maar we hebben nu geen reden om aan te nemen dat die prijs in ons land veel hoger of lager gaat liggen. Voor hetzelfde bedrag zaten de uitstekende Ear (a) uit 2024 destijds in je oren. Geen verhoging van de prijs in twee jaar tijd, zou het?

Ook gaat het verhaal rond dat de Ear (3a) verkrijgbaar worden in het wit, zwart, geel en roze. Dat is één kleurkeuze meer – roze – dan bij de Ear (a).

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Logische keuze om met budgetoortjes te komen

Mocht de genoemde adviesprijs van net geen 100 euro kloppen, dan worden de Nothing Ear (3a) een stuk goedkoper dan de reguliere Ear (3)-oordopjes. Die kostten bij lancering 179 euro. Maar zelf als het verschil iets kleiner is, past die prijspositionering bij de strategie van het merk.

Die had de eerder genoemde Ear (a) uit 2024 bedacht als betaalbaar alternatief voor de Ear (2) uit 2023. Hierbij werd de mogelijke stap van een Ear (2a) overgeslagen. De Ear (a) kosten inmiddels € 68,99. Als de nieuwste generatie budgetoortjes slechts een paar tientjes duurder zou worden, dan ligt het sterk aan de verbeteringen of consumenten die meerprijs willen betalen.

Het wordt dus wellicht een interessante afweging welke de betere keuze gaat zijn. Hopelijk belanden de Nothing Ear (3a) snel na lancering op ons bureau voor een review!