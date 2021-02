Realme GT komt eraan: Chinese smartphone te zien op afbeeldingen

Het Chinese Realme komt binnenkort met een nieuwe smartphone: de Realme GT. Het bedrijf heeft nu officiële afbeeldingen gedeeld waarop het design van het toestel te zien is.

Bekijk de Realme GT-afbeeldingen

De Chinese smartphonemaker Realme, die sinds een tijdje ook in Nederland actief is, heeft afbeeldingen gedeeld van zijn nieuwste telefoon. Het gaat om de Realme GT, een toestel dat op 4 maart wordt aangekondigd en mogelijk ook in Europa wordt uitgebracht. Op de afbeelding (zie hiernaast) is te zien dat de smartphone een driedubbele camera achterop krijgt, waarbij de hoofdcamera foto’s in 64 megapixel maakt.

Welke camera’s nog meer aanwezig zijn, is nog onduidelijk. Het zou echter gaan om twee lenzen van 13 megapixel. Wel toont het plaatje dat de Realme GT een koptelefoonaansluiting aan de onderkant heeft. Deze poort wordt op steeds meer Android-telefoons weggelaten. Het design doet dat denken aan dat van eerder uitgebrachte Realme-smartphones, waarbij de achterkant bijvoorbeeld een kleurverloop heeft.

Website Pocketnow schrijft dat de Realme GT wordt aangedreven door een Snapdragon 888-processor, de snelste chip die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. Ook zou maar liefst 12GB aan werkgeheugen, minimaal 128GB aan opslagruimte en een 5000 mAh-accu aanwezig. Laatstgenoemde kan met maximaal 65 Watt opladen, net als bijvoorbeeld de OnePlus 8T. Hierdoor zit ‘ie in korte tijd weer helemaal vol.

Verder zou de Realme GT voorzien zijn van een oled-scherm met een hoge ververssnelheid en QHD-resolutie van 3200 bij 1440 pixels. De telefoon draait vermoedelijk op Android 11, de meest recente versie van het besturingssysteem. Google bracht onlangs de eerste ontwikkelaarsversie van Android 12 uit, maar deze update verschijnt pas later dit jaar officieel.

Meer over Realme

De Realme GT wordt op 4 maart in China aangekondigd en de verwachting is dat de smartphone later ook naar Europa komt. Of en wanneer dat daadwerkelijk gebeurt, weten we niet. Houd Android Planet in de gaten voor het laatste nieuws over de Realme-smartphone, bijvoorbeeld door onze officiële app te downloaden.

Een tijdje geleden werden de Realme 7 Pro en Realme X50 5G officieel in Nederland uitgebracht. Deze smartphones onderscheiden zich door de goede hardware, grote accu’s met ondersteuning voor supersnel opladen en lage adviesprijs. Meer weten? Lees dan ook onze review van de Realme 7 Pro en X50 5G.