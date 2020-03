Samsung Galaxy A11 officieel: nieuwe instapper met driedubbele camera

De Samsung Galaxy A11 is officieel. Het instapmodel van Samsung’s Galaxy-serie verscheen stilletjes op de website van de fabrikant.

Samsung Galaxy A11 officieel

Interessant aan het de Galaxy A11 is dat het, ondanks dat het een instapmodel betreft, enkele trekjes overneemt van duurdere smartphones. Zo heeft het toestel net als de Samsung Galaxy A50 een driedubbele camera aan de achterkant. Die bestaat uit een primaire 13 megapixel-camera, die wordt bijgestaan door een 2 megapixel-dieptesensor en een 5 megapixel-camera met groothoeklens.

Ook heeft het toestel een infinity-o-display, zoals Samsung dat noemt. Dat betekent dat het scherm het overgrote deel van de voorkant van het toestel inneemt en dunne randen heeft. Het scherm is 6,4 inch groot en heeft een resolutie van 1560 bij 720 pixels. De selfiecamera, die foto’s maakt in 8 megapixel, zit in een klein gaatje in de bovenhoek van het toestel verwerkt.

Galaxy A11 specificaties

Het geheugen van de smartphone is 32GB groot en uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Qua werkgeheugen wordt het toestel geleverd met 2 of 3GB. Samsung geeft aan dat dit per land kan verschillen. Momenteel is nog niet duidelijk welke variant in Nederland gevoerd gaat worden.

Het toestel draait op een 1,8Ghz octacore-processor. Samsung zegt zelf niet om welke dit gaat. Verder is de smartphone voorzien van een flinke accu met capaciteit van 4000mAh. Opladen gaat via de bijgeleverde 15 Watt-snellader.

Prijs en verkrijgbaarheid Samsung Galaxy A11

De Samsung Galaxy A11 is de voordeligste smartphone in de reeks Galaxy-toestellen en volgt de Samsung Galaxy A10 op. Dit toestel kwam vorig jaar op de markt voor een adviesprijs van 149 euro, waarmee het de meest betaalbare smartphone was die Samsung dat jaar uitbracht. De Galaxy A11 toont flink wat vooruitgang in een jaar. Zo voegt Samsung een onder meer een grotere accu, groter scherm en twee extra camera’s toe aan het instapmodel.

Hoe betaalbaar de Samsung Galaxy A11 precies gaat worden, is nog onduidelijk. Hoewel alles erop wijst dat het toestel geschikt is voor kleine budgetten, maakt de fabrikant nog niet bekend wat de verkoopprijs precies wordt. Ook vertelt Samsung nog niet wanneer het toestel precies te koop is en welke landen als eerste aan de beurt zijn. Als er meer nieuws is, houden we je op de hoogte.

