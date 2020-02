Samsung werkt aan een nieuwe goedkope smartphone die de Galaxy A10 moet opvolgen. De Galaxy A11 zou beschikken over een driedubbele camera, 4000 mAh-accu en Android 10.

Samsung Galaxy A11 specificaties gelekt: dit zijn ze

De doorgaans betrouwbare website 91Mobiles heeft in samenwerking met smartphone-insider Ishan Agarwal de specificaties van de Samsung Galaxy A11 gedeeld. Het toestel is de opvolger van de Galaxy A10, die Samsung vorig jaar in Nederland uitbracht. Met een adviesprijs van 149 euro was de A10 de meest betaalbare smartphone van de Zuid-Koreaanse in 2019.

Het toestel zou beschikken over een 6,4 inch-lcd-scherm met een klein gat voor de selfiecamera. De Galaxy A10 had nog een waterdruppel-achtige notch voor de frontcamera. De resolutie van het scherm is nog onbekend, maar bij de A10 koos Samsung voor 1520 bij 720 pixels. Ook zou de A11 een grote 4000 mAh-accu en usb-c-poort hebben en draaien op Android 10.

Verder is de Samsung Galaxy A11 volgens 91Mobiles voorzien van een driedubbele camera achterop, waarbij sowieso een primaire camera van 13 megapixel aanwezig is. Over de andere twee camera’s is weinig bekend, maar mogelijk gaat het om een groothoeklens voor wijde shots en dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s.

Het is onduidelijk wanneer de Samsung Galaxy A11 wordt aangekondigd, wat de telefoon gaat kosten en of ‘ie ook naar de Benelux komt. Het bedrijf verkoopt nog de Galaxy A10 in Nederland en heeft ook de Galaxy A20e, Galaxy A40 en Galaxy A50 in zijn assortiment.

Van de Galaxy A50 verscheen eerder dit jaar wel een opvolger in de vorm van de Galaxy A51. Ook de nieuwe Galaxy A71, de opvolger van de populaire Samsung A70, is hier sinds kort verkrijgbaar.

Lees ook onze uitgebreide Samsung Galaxy A51 review en Galaxy A71 review

