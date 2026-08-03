Samsung Galaxy S26 Ultra nu scherp geprijsd

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‘Telelens Samsung Galaxy S27 Pro stelt teleur: toch geen kleine Ultra’

Mike Peek
Mike Peek
3 augustus 2026, 9:04
2 min leestijd
‘Telelens Samsung Galaxy S27 Pro stelt teleur: toch geen kleine Ultra’

We lezen teleurstellende geruchten over de Samsung Galaxy S27 Pro: de telelens van het toestel zou flink achterlopen op die van de Ultra. Dat doet Samsung waarschijnlijk om het duurdere toestel te beschermen.

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‘Telelens Samsung Galaxy S27 Pro stelt teleur’

Het meest interessante gerucht over Samsungs volgende vlaggenschepen gaat over een heel nieuw toestel. De fabrikant zou begin volgend jaar een S27 Pro uitbrengen. Die is met een scherm van 6,47 inch veel kleiner dan de S27 Ultra, maar zou wel veel van dezelfde specificaties hebben. Dat lijkt echter niet voor de camera’s te gelden.

Volgens ETNews krijgt de Samsung Galaxy S27 Pro weliswaar een 200 megapixel-hoofdcamera en en 50 megapixel-groothoeklens, net als de Ultra, maar een veel minder goede telelens. Die zou een resolutie hebben van slechts 12 megapixel en het beeld 3x dichterbij halen. Voor de Ultra staat een 50 megapixel-telelens op het menu waarmee je 5x kunt inzoomen.

Samsung Galaxy S26 Ultra review
De Ultra blijft Samsungs camerakoning

Een totale verrassing is dat overigens niet. De S27 Pro wordt waarschijnlijk een stuk goedkoper dan de Ultra. Samsung wil klanten natuurlijk wel een goede reden geven om voor het duurdere toestel te kiezen. Daarnaast is er in de kleinere behuizing mogelijk minder plek voor de betere telelens.

Overigens zou de Pro volgens eerdere geruchten wel een grote accu van 5000 mAh krijgen. Dat is net zoveel als de huidige Galaxy S26 Ultra.

‘Galaxy S27 Ultra krijgt slechts één telelens’

Volgens ETNews houden de normale Galaxy S27 en de S27 Pro dezelfde camera’s als hun voorgangers: een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telelens met 3x zoom. Als dat klopt, gebruikt Samsung voor het zesde (!) jaar op rij identieke, inmiddels zwaar gedateerde hardware.

Er is ook slecht nieuws over de S27 Ultra. Die krijgt dus weliswaar een telelens met 5x zoom, maar de tweede telelens, met 3x zoom, zou sneuvelen. Dat is waarschijnlijk een bezuinigingsmaatregel.

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Bron: ET News
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