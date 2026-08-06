Zien: vouw in scherm Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra wordt snel erger

De vouw in het scherm van de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra is op dag één niet zo goed te zien, maar het wordt snel erger. Dat blijkt uit de ervaringen van meerdere gebruikers.

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‘Vouw in Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra verergert snel’

‘Flex Titanium’ is de naam van een techniek die Samsung voor het eerst toepast bij de Galaxy Z Fold 8 en Z Fold 8 Ultra. Hij is bedoeld om het scherm duurzamer te maken en ook de vouw minder te laten opvallen. Dat lijkt in eerste instantie prima te lukken. Op dag één is hij slechts vrij subtiel aanwezig op deze telefoons.

Oppo boven, Samsung onder

Die pret blijkt echter van korte duur. Insider Alvin postte op X een foto van de Fold 8 Ultra en Oppo Find N6. Hij was bedoeld om te laten zien dat de Samsung reflecties beter onder controle heeft, maar de meeste lezers vallen over iets heel anders. De vouw in het scherm van de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra lijkt veel dieper dan bij de Oppo.

Saillant detail daarbij is dat Alvin de Find N6 al vier maanden in gebruik heeft, terwijl de Samsung pas twee geleden uit de doos is gehaald. Hij zegt wel dat de vouw bij de Fold 8 Ultra nog steeds amper voelbaar is als je er met je vinger overheen gaat.

De website Android Authority meldt inmiddels dat ook op hun exemplaar van het toestel de vouw beter zichtbaar is geworden. We gaan binnenkort zelf aan de slag met deze smartphone. Je leest onze bevindingen uiteraard in een uitgebreide review.

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Meer over de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

De Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra is de opvolger van de Fold 7. Hij draait op een snelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip en heeft een nieuwe 50 megapixel-groothoeklens. Die vult de bestaande 200 megapixel-hoofdcamera en 10 megapixel-telelens aan. De grootste vernieuwing is de accu: die groeide van 4400 mAh naar 5000 mAh. Je kunt hem nu bovendien opladen met 45 watt. Dat was bij de Fold 7 nog 25 watt.

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