Betaalbare Samsung Galaxy M13 verschijnt in Nederland voor 225 euro

Je kunt de Samsung Galaxy M13 nu kopen in Nederland. Een bekende telefoonaanbieder biedt de smartphone nu te koop aan voor 225 euro. Geen interesse in een los toestel? Combineren met een abonnement is ook mogelijk.

Samsung Galaxy M13 in Nederland te koop

Samsung brengt elk jaar tig Android-smartphones uit, waaronder een hoop goed betaalbare opties. De Galaxy M-telefoons zijn een van de meest voordelige toestellen van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Helaas zijn deze modellen niet altijd even goed verkrijgbaar in Nederland.

Voor de Samsung Galaxy M13 is dat een ander verhaal, want dat toestel is hier nu te koop. Belsimpel heeft het toestel namelijk op voorraad in twee kleuren (blauw en groen) en vraagt 225 euro. Fijn is dat je daar ook terecht kunt om het toestel te combineren met een abonnement naar keuze.

Meer over de Samsung Galaxy M13

Het M13-model van Samsung is een betaalbare smartphone met een paar toffe specs. Zo heeft de telefoon een accu van 5000mAh. Dat is groot genoeg om je dag mee door te komen bij normaal gebruik. Dankzij de instapprocessor scroll je makkelijk door je social media-feed en speel je lichte spelletjes. Multitasken kan door de 4GB aan werkgeheugen en er is 64GB aan uitbreidbare opslagruimte aan boord.

Het scherm is een 6.6 inch lcd-display met een full hd+-resolutie. Een prima formaat om teksten op te lezen en foto’s en video’s te kijken. Deze foto’s maak je zelf gemakkelijk met de drie camera’s aan de achterkant. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel, waarmee je scherpe foto’s maakt. De ultragroothoeksensor is leuk voor bredere kiekjes. Tot slot is er nog een dieptesensor aanwezig die je gebruikt voor portretfotografie.

Het besturingssysteem op de Galaxy M13 is Android 12. Dat is de meest recente Android-versie. Samsung legt daar zelf nog de One UI-schil overheen, waarbij de menu’s en uiterlijk flink is aangepakt. Hoeveel Android-updates het toestel zal ontvangen is niet bekend. Wij verwachten in ieder geval de upgrade naar Android 13 en enkele jaren beveiligingsupdates.

Meer telefoons in deze prijsklasse

Samsung biedt meer telefoons aan in de prijsklasse rond de 200 euro. Denk bij voorbeeld aan de Galaxy A32, de betaalbare Galaxy A22 of de iets duurdere Samsung Galaxy A33. Ook genoeg andere merken bieden in dit segment smartphones aan. Check dus ook ons artikel met de beste smartphones onder de 300 euro!

