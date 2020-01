Na weken van geruchten is het zo ver. Samsung heeft de Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite officieel aangekondigd. De betaalbare versies van de Galaxy S10 en Note 10 liggen deze maand al in de winkel. Dit moet je weten.



Samsung Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite officieel

Later deze maand brengt Samsung de Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite officieel uit. De betaalbare versies van de Galaxy S10 en Note 10 kosten respectievelijk 649 en 599 euro.

Dit zijn de belangrijkste specificaties van de Samsung Galaxy S10 Lite:

6,7 inch-amoled-scherm met resolutie van 2400 bij 1080 pixels

Driedubbele camera achterop (48+12+5 megapixel)

Processor met acht kernen

8GB RAM met 128GB opslag

Android 10

Accucapaciteit van 4500 mAh

Adviesprijs: 649 euro

Kleuren: wit, zwart en blauw

Design van de Galaxy Note 10

De Samsung Galaxy S10 Lite is qua design op de Samsung Galaxy Note 10 geïnspireerd. Het toestel heeft een cameragat in het midden van het scherm, in plaats van aan de zijkant. Het display loopt aan alle zijden door, waardoor de vingerafdrukscanner onder de behuizing is verwerkt. De aan/uit-knop en volumeknoppen zijn aan de rechterkant van het toestel te vinden.

Onder de motorkap heeft het toestel een krachtige octacore-processor, die wordt bijgestaan door 8GB RAM en 128GB opslag. De 4500 mAh-accu moet het in theorie prima een dag volhouden. Opladen gaat met een vermogen van maximaal 25 Watt. Uit de doos draait het toestel op OneUI 2.0, dat op Android 10 gebaseerd is.

Driedubbele camera

De achterkant biedt plaats aan een driedubbele camera, die we kennen van de Samsung Galaxy A51. Zo heb je de beschikking over een 48 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en macrocamera (5 megapixel) voor het maken van close-ups. Verder heeft speciale software toegevoegd om het beeld stabiel te houden: Super Steady OIS. De 32 megapixel-selfiecamera gebruik je voor het maken van zelfportretten.

Adviesprijs en bestellen

De Samsung Galaxy S10 Lite is vanaf januari verkrijgbaar voor 649 euro in de kleuren blauw, wit en zwart. Je kunt het toestel bij meerdere webshops aanschaffen.

→ Bestel de Samsung Galaxy S10 Lite bij Belsimpel

→ Bestel de Samsung Galaxy S10 Lite bij Mobiel.nl



Samsung Galaxy Note 10 Lite officieel

Daarnaast heeft Samsung de Galaxy Note 10 Lite officieel onthuld. Het toestel is een betaalbaar alternatief voor de eerder verschenen Galaxy Note 10.

Dit zijn de belangrijkste specificaties van de Samsung Galaxy Note 10 Lite:

6,7 inch-amoled-scherm met resolutie van 2400 bij 1080 pixels

Driedubbele camera achterop (12+12+12 megapixel)

Processor met acht kernen

6GB RAM en 128GB opslag

Android 10

Accucapaciteit van 4500 mAh

Adviesprijs 599 euro

Kleuren: zwart en paars/blauw

Vertrouwd ontwerp

Qua design lijkt er weinig veranderd. De Samsung Galaxy Note 10 Lite heeft een zo goed als voorkantvullend scherm met een gat voor de camera precies in het midden. Het scherm is met 6,7 inch een fractie kleiner dan de Galaxy Note 10 Plus, die een diagonaal van 6,8 inch heeft. De vingerafdrukscanner is in het scherm verwerkt.

De Samsung Galaxy Note 10 Lite wordt aangestuurd door een Exynos 9810-chip in combinatie met 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. Er is ruimte voor een extra micro-sd-kaart. Op de achterkant tref je drie camera’s aan, die allemaal een resolutie van 12 megapixel hebben.

Android 10 en forse accu

Uiteraard wordt de Samsung Galaxy Note 10 Lite met S Pen geleverd. De iconische stylus bewaar je in de behuizing. Samsung heeft een functie toegevoegd waarmee je handschrift gemakkelijk en snel kunt delen. Bij uitkomst draait de Galaxy Note 10 Lite op Android 10, met daaroverheen OneUI 2.0.

Qua accucapaciteit streeft de Samsung Galaxy Note 10 Lie de Note 10 Plus voorbij. Het instapmodel heeft namelijk een royale 4500 mAh-accu, terwijl de Plus op 4300 mAh blijft steken. Snelladen met een vermogen van maximaal 25 Watt behoort tot de mogelijkheden.

Adviesprijs en bestellen

De Samsung Galaxy Note 10 Lite is vanaf deze maand beschikbaar. Het toestel kost 599 euro en is verkrijgbaar bij meerdere Nederlandse webshops. Je kunt kiezen tussen de kleuren rood, zilver en zwart.

→ Bestel de Samsung Galaxy Note 10 Lite bij Belsimpel

→ Bestel de Samsung Galaxy Note 10 Lite bij Mobiel.nl

Lees het laatste nieuws over Samsung