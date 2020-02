Samsung Galaxy S20 release en prijs: de verwachtingen op een rijtje

De aankondiging van de Samsung Galaxy S20 laat niet lang meer op zich wachten, en dus is het tijd om de balans op te maken. Wat weten tot nu toe over de aankondiging, release en prijzen? We zetten de geruchten op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S20 releasedatum: dit zeggen de geruchten

1. Hoeveel toestellen kunnen we verwachten?

Net als vorig jaar met de Galaxy S10, S10 Plus en S10e brengt Samsung waarschijnlijk drie nieuwe smartphones uit. Het bedrijf kiest wel voor een nieuwe naamgeving: niet S11, maar S20. Ook de precieze namen van de toestellen verschillen met vorig jaar.

Naar verluidt is de reguliere Galaxy S20 nu het ‘instapmodel’ en volgt de Galaxy S20 Plus daarom de Galaxy S10 op. Tot slot zou het bedrijf werken aan de S20 Ultra, de duurste (en meest krachtige) variant die mogelijk alleen in een 5G-uitvoering verschijnt. Daardoor is het nog maar de vraag of de Ultra-versie ook in de Benelux wordt uitgebracht.

2. Wanneer wordt de Samsung Galaxy S20 aangekondigd?

Dit gebeurt hoogstwaarschijnlijk op dinsdag 11 februari tijdens het Unpacked-event van Samsung. Het bedrijf organiseert ieder jaar eigen keynotes om zijn nieuwste smartphones te onthullen, en dat is dit jaar niet anders. Het evenement gaat 11 februari om 20.00 uur Nederlandse tijd van start en is dan live te volgen via een livestream.

3. Wanneer vindt de Samsung Galaxy S20 release plaats?

Als we de geruchten mogen geloven, kiest Samsung – net als vorig jaar – voor een release in maart. De doorgaans goed ingevoerde insider Roland Quandt liet onlangs op Twitter weten dat de Galaxy S20-telefoons op 13 maart bij de eerste consumenten worden geleverd en dan ook in de winkels liggen.

Dit zou voor heel Europa (en dus ook Nederland) geleden. Bovendien zou je een setje van de nieuwe Galaxy Buds+ gratis krijgen als je ervoor kiest de Galaxy S20 te pre-orderen.

Samsung heeft dit echter niet bevestigd en maakt tijdens het Unpacked-event op 11 februari waarschijnlijk alle details over de release bekend. Volgens andere geruchten vindt de release al een week eerder – op 6 maart – plaats, maar dit zou alleen in de Verenigde Staten zijn.

4. Wat gaan de toestellen waarschijnlijk kosten?

Ook de prijzen van de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra zijn gelekt. Het reguliere toestel zou naar verluidt 899 euro gaan kosten, wat evenveel is als de Galaxy S10 vorig jaar. De S20 Plus zou 1050 tot 1100 euro kosten en de S20 Ultra zou voor maar liefst 1300 euro over de toonbank gaan. Het goedkoopste model van de S20-reeks is dus een stuk duurder dan de S10e, die vorig jaar met 749 euro het instapmodel was.

De redactie van Android Planet zit volgende week klaar om verslag te doen van het Unpacked-event. Op onze website lees je dan alles over de nieuwe toptoestellen van Samsung. Houd ons ook in de gaten via de Android Planet-app en dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

Het laatste nieuws over Samsung