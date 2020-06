De Samsung Galaxy S10 Plus werd op 20 februari 2019 aangekondigd, samen met de Galaxy S10 en S10e. De telefoon is revolutionairder dan de Galaxy S9 (Plus) van het jaar ervoor. In februari 2020 werd de Galaxy S10 Plus opgevolgd door de Samsung Galaxy S20 Ultra.

Samsung Galaxy S10 Plus specificaties

We moesten lang wachten voordat Samsung de Galaxy S10 Plus officieel presenteerde. Hieronder vind je de belangrijkste specs en features van de S10 Plus. Lees gauw verder!

Groot 6,4 inch-scherm met QHD-resolutie (3040 bij 1440 pixels)

Ultrasone vingerafdrukscanner in het scherm verwerkt

in het scherm verwerkt Driedubbele camera achterop, dubbele camera voorop

achterop, voorop Verbeterde gezichtsherkenning, snellere hardware

Beschikbaar met 128GB, 512GB en 1TB opslagruimte

Releasedatum : 8 maart 2019, presentatie op 20 februari

: 8 maart 2019, presentatie op 20 februari Adviesprijs van 999 euro

Drie verschillende modellen

Samsung verkoopt al jaren diverse varianten van zijn high-end smartphones. De Galaxy S8 en S9 kwamen bijvoorbeeld in twee formaten uit, maar bij de S10 zijn dit drie uitvoeringen. Het gaat om een reguliere S10, de S10 Plus en S10e. De verschillen zitten ‘m voornamelijk in het aantal camera’s voor- en achterop en (in mindere mate) de specificaties. Het belangrijkste verschil is de schermgrootte, met de S10 Plus als grootste uitvoering.

Het scherm van de Galaxy S10 Plus meet 6,4 inch; even groot als de Note 9. De reguliere S10 heeft een 6,1 inch-display. De goedkopere S10e is uitgerust met een 5,8 inch-scherm, wat hem even groot maakt als de Galaxy S8 en Samsung S9.

De Galaxy S10 Plus heeft twee camera’s voorop hebben en drie achterop. Het gaat om een normale 12 megapixel-camera, een 16 megapixel-camera met groothoeklens en een 12 megapixel-telefoto-camera om in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. De twee andere S10-modellen hebben twee camera’s achterop.

Cameragat en vingerafdrukscanner in het scherm

Een interessante nieuwe feature op de Galaxy S10 Plus is de vingerafdrukscanner. Die zit – zoals je op de afbeeldingen ziet – niet meer achterop de smartphone. Samsung stopt de scanner namelijk onder het scherm, waardoor hij in feite onzichtbaar is. Als je de telefoon wil ontgrendelen, licht een klein deel van het display op zodat je ziet waar je je vinger op het beeldscherm moet leggen. Steeds meer (dure) smartphones hebben een vingerafdrukscanner onder het scherm, al gaat het meestal om optische scanners. De S10 Plus bevat een ultrasone scanner, die accurater en sneller is.

Een andere vernieuwing is de vormgeving van de frontcamera. Die is verwerkt in een soort gaatje, rechtsboven in het scherm. Een scherminkeping (notch), zoals op de iPhone en veel Android-telefoons uit 2018, is dus niet nodig. Dankzij deze designkeuze zijn de schermranden van de Galaxy S10 Plus ook kleiner dan van de S9 en S9 Plus. Ideaal.

Gezichtsherkenning in plaats van irisscanner

Ben je niet zo’n fan van de vingerafdrukscanner onder het scherm? Dan kan je bij de Galaxy S10 Plus ook kiezen voor een andere beveiligingsmethode. Niet de irisscanner, die al jaren op dure Galaxy-telefoons zit. Bij de S10 heeft Samsung de trage en matig werkende irisscanner verruild voor gezichtsherkenning.

Android 9.0 (Pie) en Android 10.0-update

Op de Samsung Galaxy S10 Plus is Android Pie geïnstalleerd, de toen het toestel werd uitgebracht, nieuwste Android-versie. Samsung heeft een compleet nieuwe softwarelaag ontwikkeld: One UI. Deze skin werd geïntroduceerd met de Pie-update en is daarom ook te vinden op de S10-modellen. In vergelijking met de vorige skin is One UI rustiger vormgegeven, met minder (niet zo belangrijke) opties.

Bovendien is de software geoptimaliseerd voor telefoons met grote schermen, zoals dat van de S10 Plus. Zo worden snelkoppelingen in apps niet meer bovenaan maar onderaan getoond, zodat je er eenvoudiger bij kan als je je toestel met één hand bedient. One UI heeft ook een ingebouwde nachtmodus die in de avonduren het scherm warmere tinten geeft. Dat is prettiger voor je ogen.

Het updatebeleid van Samsung is duidelijk en langdurig. Koop je een Galaxy S10 Plus, dan kan je rekenen op minimaal twee grote Android-updates. De komende jaren wordt de telefoon dus bijgewerkt naar Android 10.0 en 11. Bovendien stelt Samsung elke maand een beveiligingspatch beschikbaar. Dat is fijn, en enorm belangrijk omdat je zo altijd beschermd blijft.

De uitrol van Android 10.0 begon voor Nederlandse Galaxy S10 Plus-gebruikers begin december 2019. Naast alle nieuwe mogelijkheden die deze nieuwe versie met zich meebrengt is ook de schil van Samsung aangepast. Het gaat daarbij om OneUI 2.0, waardoor je je beter kunt focussen op belangrijke zaken. Notificaties en meldingen zijn aangepast, onder andere qua grootte en inhoud. Zo wordt je niet gestoord door onnodige zaken en kun je bezig met belangrijke projecten voor werk of school. Dankzij de focusmodus kun je meldingen van bepaalde applicaties ook (tijdelijk) uitschakelen. Zo kun je ongestoord aan het werk, zonder je focus te verliezen.