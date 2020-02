De Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra zijn officieel aangekondigd. De nieuwe topsmartphones van Samsung zijn vanaf 13 maart in Nederland te koop en beschikken over een flink verbeterde camera en vloeiend 120Hz-scherm.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S20: dit moet je allemaal weten

Net als vorig jaar komt Samsung met drie nieuwe toestellen: de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra. De smartphones liggen vanaf 13 maart in de Nederlandse winkels en zijn al te pre-orderen.

De opzet van de S20-reeks is anders dan bij de S10-serie: de normale Galaxy S20 is nu het ‘instapmodel’ en de S20 Ultra het absolute toptoestel. Samsung heeft echter alle telefoons van grote verbeteringen voorzien. Hieronder zetten we de belangrijkste specificaties op een rijtje.

6,2, 6,7 en 6,9 inch-scherm met resolutie van 3200 bij 1440 pixels

120Hz-display voor hele vloeiende beelden

Exynos 990-chip met 8GB werkgeheugen (S20 en S20 Plus) of 12GB (S20 Ultra)

Draait op Android 10 met One UI 2.0-interface

Accu’s: 4000 mAh (S20), 4500 mAh (S20 Plus) en 5000 mAh (S20 Ultra), snelladen aanwezig

Vingerafdrukscanner onder het scherm en gezichtsherkenning

12+12+64 megapixel (S20 en S20 Plus), 108+12+48 megapixel (S20 Ultra), Time of Flight-sensor

Space Zoom: tot 30x zoomen bij S20 en S20 Plus, 100x bij S20 Ultra

Keuze uit 128 en 512GB aan opslag, uitbreidbaar met micro-sd-geheugenkaartje

Releasedatum 13 maart 2020 in Nederland te koop

in Nederland te koop Adviesprijzen: 899 euro, 1099 euro en 1349 euro

→ Lees onze uitgebreide preview van de Samsung Galaxy S20

Vernieuwde camera met Space Zoom

Samsung heeft allerlei verbeteringen doorgevoerd aan de Galaxy S20, maar focust zich voornamelijk op de camera’s. Achterop de reguliere S20 zitten drie camera’s: een primaire sensor van 12 megapixel, 12 megapixel-groothoeklens en telelens van 64 megapixel. De Galaxy S20 Plus heeft nog een extra Time of Flight-sensor die diepte-informatie verzamelt.

De belangrijkste nieuwe feature heet Space Zoom. Deze functie maakt het mogelijk om heel ver in te zoomen. Bij de Galaxy S20 en Galaxy S20 Plus gaat dit optisch tot 3x, maar maximaal tot 30x waarbij een combinatie van optische en digitale zoom wordt gebruikt. Bij de Galaxy S20 Ultra gaat het zoomen nog veel verder: tot 100x. Hiermee kun je details van heel ver weg alsnog dichtbij halen en vastleggen.

De Galaxy S20 Ultra beschikt over een periscopische zoomlens, net als de Huawei P30 Pro van vorig jaar. De reguliere Galaxy S20 en S20 Plus gebruiken de hoge resolutie-telelens om ver in te zoomen. De Ultra-versie beschikt verder over een 108 megapixel-camera(!) die extra veel detail vastlegt. Een 12 megapixel-groothoeklens maakt het plaatje compleet.

Daarnaast is het met de Galaxy S20-telefoons mogelijk om 8K-video’s op te nemen, waarbij ook de beeldstabilisatie is verbeterd. Verder maakt de nachtmodus betere foto’s in het donker en is er een nieuwe functie om in het donker hyperlapje-video’s te maken.

120Hz-scherm voor vloeiende beelden

De andere grote verbetering heeft te maken met het scherm. De Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra hebben allemaal een 120Hz-display, wat betekent dat het beeld 120 keer per seconde wordt ververst. Dit zorgt voor een soepeler, vloeiender beeld dat je vooral merkt bij het scrollen. Deze feature kennen we van bijvoorbeeld de OnePlus 7T en Google Pixel 4 XL, maar deze telefoons hebben een 90Hz-display en zijn dus ietsjes minder vloeiend dan de S20.

De Galaxy S20 heeft een relatief compact 6,2 inch-scherm, de S20 Plus beschikt over een groot 6,7 inch-display. De resolutie bedraagt op beide telefoons 3200 bij 1440 pixels en dat zorgt voor scherpe beelden.

Bovenin zit een gaatje voor de selfiecamera en de randen van het scherm zijn nog iets dunner dan bij de Galaxy S10. Daardoor bestaat een nog groter gedeelte van de voorkant uit scherm. De schermranden zijn bovendien minder afgerond dan voorheen.

Galaxy S20 Ultra: het beste van het beste

Naast de Galaxy S20 en S20 Plus brengt Samsung ook de Galaxy S20 Ultra uit, die het beste van het beste biedt. Het toestel heeft een groter scherm en betere camera, maar is ook een stuk duurder. Hieronder check je de belangrijkste specificaties op een rij.

6,9 inch-amoled-scherm met 3200 bij 1440 pixels

Ververssnelheid van 120Hz voor soepele beelden

108 + 48 + 12 megapixel-camera met Space Zoom (tot 100x zoomen) en ToF-sensor

Exynos 990-chip met 12/16GB RAM en 128/512GB opslag, uitbreidbaar met micro-sd-kaartje

Grote 5000 mAh-accu met 45 Watt-snelladen, draadloos laden ook aanwezig

Vingerafdrukscanner onder het scherm en gezichtsherkenning

Draait op Android 10 met One UI 2.0-software

Release op 13 maart, adviesprijs van 1349 euro

Prijzen en releasedatum Samsung Galaxy S20

De Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en S20 Ultra liggen 13 maart in de winkels en kun je al pre-orderen. Van de reguliere Galaxy S20 verschijnt zowel een 4G- als 5G-versie, de Plus- en Ultra-variant hebben standaard 5G aan boord. Hieronder zetten we alle adviesprijzen voor je op een rijtje:

Plaats je een Galaxy S20 pre-order, dan krijg je het toestel op de releasedatum meteen in huis. Goed om te weten is dat je tijdens de pre-order-periode gratis een setje Galaxy Buds Plus krijgt, mits je kiest voor de Galaxy S20 Plus of S20 Ultra. De actie geldt helaas niet voor de normale S20. De nieuwe Galaxy Buds Plus zijn vanaf 14 februari los verkrijgbaar voor 169 euro en hebben een verbeterde accuduur.

Lees meer Samsung-nieuws