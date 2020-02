Samsung heeft de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra gepresenteerd, drie topsmartphones die verschillen in prijs en specificaties. Android Planet zet die technische verschillen op een rijtje en legt ze uit.

Over de Samsung Galaxy S20-serie

De S20-serie bestaat uit drie modellen: de Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra. De S20 is de directe opvolger van de Galaxy S10 en na de S10 Plus is er nu de S20 Plus. Nieuw is de Ultra-versie, met een nóg groter scherm, betere specificaties en hoger prijskaartje. Binnenkort publiceren we onze reviews van de S20-smartphones. Tot die tijd kun je onze Samsung Galaxy S20 preview lezen.

De Galaxy S20 krijgt een adviesprijs van 899 euro (4G) of 999 euro (5G). Voor een losse Galaxy S20 Plus betaal je een adviesprijs van 1099 euro en de Galaxy S20 Ultra kost – afhankelijk van de uitvoering – 1349 of 1549 euro. De smartphones zijn uiteraard ook in combinatie met een abonnement verkrijgbaar. Ben je benieuwd naar de verschillen tussen de Samsung Galaxy S20 en zijn duurdere broers? Lees dan snel verder.

Scherm: groot, groter, groots

Het eerste verschil dat opvalt is de schermgrootte. De Galaxy S20 heeft een 6,2 inch-display, terwijl de S20 Plus over een 6,7-inch scherm beschikt. Het scherm van de S20 Ultra meet liefst 6,9-inch. Hoe duurder de smartphone, hoe groter het scherm dus. De S20 mag de kleinste zijn, maar het display is alsnog fors en lastig met één hand te bedienen.

Overeenkomsten zijn er ook. Alle toestellen gebruiken een oled-scherm met een minimale ververssnelheid van 60Hz en maximale ververssnelheid van 120Hz. De schermresolutie is ook gelijk (3200 bij 1440 pixels).

Omdat de schermgrootte van de smartphones verschilt, zijn de fysieke afmetingen ook anders. De S20 is het kleinste model, de S20 Plus zit ertussenin en de S20 Ultra is het grootst. Het gewicht van de S20-telefoons bedraagt respectievelijk 163, 186 en 220 gram.

Camera’s: meer lenzen en functies

Een belangrijk verschil tussen de S20-smartphones zijn de camera’s. Laten we beginnen met de camera aan de voorkant. In de S20 en S20 Plus zit een 10 megapixel-selfiecamera, verstopt in het cameragaatje bovenin het display. De S20 Ultra heeft ook zo’n cameragaatje, maar hier zit een 40 megapixel-sensor. De technische eigenschappen van de camera’s zijn identiek, waardoor de Ultra-uitvoering enkel foto’s in een hogere resolutie maakt. In de praktijk moet dit scherpere selfies opleveren.

Interessanter is de cameraopstelling op de achterkant. De Galaxy S20 heeft als goedkoopste model de minst geavanceerde camera’s. De primaire camera is een 12 megapixel-exemplaar, bijgestaan door een 12 megapixel-groothoeklens (voor wijde beelden) en een 64 megapixel-telecamera om een paar keer te zoomen zonder kwaliteitsverlies.

Op de S20 Plus zitten dezelfde drie camera’s, aangevuld met een Time of Flight (ToF)-sensor. Dankzij deze sensor kan de smartphone beter diepte meten, wat onder andere van pas komt bij het schieten van portretfoto’s en augmented reality (AR)-toepassingen. Zowel de S20 als S20 Plus filmen in 4K-resolutie.

De Galaxy S20 Ultra pakt het als duurste model helemaal anders aan. De primaire camera heeft een maximale resolutie van 108 (!) megapixel en kan filmen in 8K-resolutie. Een 108 megapixel-foto is zo groot en scherp dat je er meerdere plaatjes uit kan halen. De hoge resolutie helpt ook bij het achteraf inzoomen. Net als de S20 Plus heeft de S20 Ultra een ToF-sensor. Een 12 megapixel-groothoeklens is ook aanwezig, al is deze technisch iets anders dan die van de S20 (Plus).

Tot slot is er op de S20 Ultra een 48 megapixel-telelens aanwezig om in te zoomen. Deze camera kan het beeld maximaal honderd keer dichterbij halen, wat Samsung ‘Space Zoom’ noemt. Deze extreme zoom is digitaal, waardoor de kwaliteit flink terugloopt ten opzichte van een reguliere foto. Je kunt met de telecamera ook vijf, tien of dertig keer zoomen. Hoe minder je zoomt, hoe beter de fotokwaliteit is.

Krachtigere hardware

De Galaxy S20 Plus is in één versie te koop, met 12GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Bij de S20 Ultra kun je echter kiezen uit twee modellen. Voor 1349 euro krijg je de uitvoering met 12GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Betaal je 1549 euro dan ontvang je de S20 Ultra met 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte.

Deze duurdere variant lijkt vooral bedoeld voor wie het beste van het beste wil. In de praktijk merk je nauwelijks verschil tussen 12GB of 16GB werkgeheugen en omdat de S20 Ultra een micro-sd-ondersteuning heeft, kun je de opslagruimte sowieso naar hartenlust vergroten.

Verschillen in accu en opladen

Vanwege de verschillende schermgroottes en uiteenlopende cameraconfiguraties, hebben de S20-toestellen niet dezelfde accu’s. De compactere Galaxy S20 is voorzien van de kleinste accu, die een capaciteit heeft van 4000 mAh. De S20 Plus gebruikt een 4500 mAh-accu en in de S20 Ultra is een 5000 mAh-accu geplaatst.

Alle drie de smartphones kunnen draadloos opladen en worden geleverd met een 25 Watt usb-c-stekker. De Galaxy S20 Ultra ondersteunt snelladen met 45 Watt, maar de speciale 45 Watt-stekker moet je zelf kopen voor vijftig euro. Dat is wat vreemd omdat je al een hoop geld betaalt voor de smartphone, al kennen we dit verhaal van de Galaxy Note 10 Plus. Ook bij die dure telefoon moet je zelf een 45 Watt-oplader aanschaffen om de accu zo snel mogelijk op te laden.

Galaxy S20 met of zonder 5G

Samsung verkoopt de Galaxy S20 in twee uitvoeringen: met 4G en 5G (inclusief 4G). De 5G-versie is honderd euro duurder en heeft als bonus 12GB werkgeheugen, tegenover 8GB in de 4G-variant. Met de Galaxy S20 5G kun je later dit jaar gebruikmaken van het 5G-netwerk, waar Nederlandse providers nu de laatste hand aan leggen. Ergens in de komende maanden – maar uiterlijk eind juni – houdt de overheid een veiling van de 5G-frequenties en daarna kunnen providers 5G daadwerkelijk aanbieden.

De eerste jaren zal het 5G-netwerk alleen extra bandbreedte bieden, wat je vooral merkt op drukke locaties als evenementen en in voetbalstadions. Nu iedereen massaal op het 4G-netwerk zit, kan je internet op dit soort plekken langzaam zijn of zelfs niet werken. 5G lost dit probleem op. Vanaf 2023 kunnen providers pas een 5G-frequentie gebruiken die de internetsnelheid aanzienlijk verhoogt.

Is het de moeite waard om honderd euro extra te betalen voor de Galaxy S20 met 5G? Dat moet je zelf bepalen, maar weet dat de 4G-versie de komende jaren ook volstaat. De Galaxy S20 Plus en S20 Ultra hebben ingebouwde 5G-ondersteuning en zijn dus standaard voorbereid op het mobiele netwerk van de toekomst.

Welke Galaxy S20-uitvoering is jouw favoriet? De S20, S20 Plus of S20 Ultra? Laat het weten in de reacties hieronder!