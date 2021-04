Gerucht: Samsung geeft Galaxy S22 geen Time of Flight-sensor

Samsung zou de Galaxy S22, die volgend jaar moet verschijnen, niet voorzien van een Time of Flight-sensor. De lens zou volgens Samsung te weinig toevoegen.

‘Samsung Galaxy S22 heeft geen Time of Flight-sensor’

Hoewel de aankondiging van het nieuwe Samsung-vlaggenschip nog maanden op zich laat wachten, verschijnen langzaam de eerste geruchten. De Koreaanse website ET News stelt nu dat Samsung ervoor kiest om de Galaxy S22 geen Time of Flight-sensor te geven. Bij de Galaxy S21– en Note 20-telefoons ontbrak deze sensor overigens ook al.

Een Time of Flight-sensor wordt gebruikt om diepte-informatie te verzamelen, waardoor smartphones een fraai scherpediepte-effect (of bokeh) kunnen toevoegen aan foto’s. De ToF-sensor kan ook worden gebruikt bij augmented reality-toepassingen, omdat de camera’s dan beter een 3D-ruimte in kaart brengen. Veel Android-fabrikanten kiezen er echter voor om een losse dieptesensor te gebruiken voor portretfoto’s, of passen software toe.

Samsung zou de Time of Flight-sensor weglaten omdat de feature niet genoeg toevoegt en te weinig voordelen biedt. Bij de Galaxy S21 en S21 Ultra ontbrak de lens ook al, maar de oudere S20 Ultra beschikt wel over een ToF-sensor. Volgens het bedrijf zouden gebruikers de cameraprestaties van Samsung-telefoons ook goed genoeg vinden zonder ToF-sensor.

Opvolger van Galaxy S21

De bron heeft verder geen nieuwe informatie over de Galaxy S22. Dit is niet opvallend, aangezien het aankomende vlaggenschip op z’n vroegst pas begin 2022 wordt gepresenteerd. De Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra werden dit jaar op 14 januari aangekondigd en lagen twee weken later in de winkels. We verwachten dat in de komende maanden weer de nodige informatie over de Samsung S22 uitlekt.

Tot die tijd moeten we het dus doen met de Galaxy S21-serie. Deze smartphones beschikken over verschillende verbeteringen, zoals een nieuw design en snellere hardware. In onze reviews van de telefoons (zie hieronder) lees je hier meer over. Samsung kondigt later dit jaar waarschijnlijk nog de Galaxy S21 FE (Fan Edition) aan, een goedkopere high-end smartphone. De presentatie zou op 19 augustus plaatsvinden.

