‘Samsung Galaxy S23 draait wereldwijd op Snapdragon-chip’

Samsung-vlaggenschepen hebben al jaren in allerlei regio’s verschillende chips. Dit verandert met de komst van de Galaxy S23, die exclusief draait op de Snapdragon 8 Gen 2-processor van Qualcomm.

Galaxy S23 neemt afscheid van Exynos-chip

High-end Samsung-smartphones draaien al jaren op verschillende chips, afhankelijk van het land waarin je het toestel koopt. De Europese versie van de Galaxy S22 draait bijvoorbeeld op Samsungs eigen Exynos 2200, terwijl het Amerikaanse model over een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-chip beschikt. Volgens de bekende smartphonelekker Ming-Chi Kuo is dat met de komst van de Galaxy S23 verleden tijd.



Waar je het volgende Samsung-vlaggenschip dan ook koopt, het toestel draait volgens Kuo in alle landen op de Snapdragon 8 Gen 2. Dat is een nog onaangekondigde processor van Qualcomm. Snapdragon-modellen van Samsung-toestellen presteren over het algemeen iets beter en ook de accuduur gaat doorgaans langer mee. Veel Europese Samsung-gebruikers voelen zich wat dat betreft dan ook tekort gedaan.

Lees ook: Duizenden Samsung-fans tekenen petitie tegen Exynos-chipsets

Samsung werkt ook aan een volgende generatie van zijn Exynos-chip, maar deze kan zich volgens Kuo niet meten met de Snapdragon 8 Gen 2. Tot voorheen ontkende Samsung de prestatieverschillen tussen beide chips. Volgens de fabrikant ‘ondergaan zowel de Snapdragon- als Exynos-modellen dezelfde rigoreuze tests, waardoor optimale prestaties gegarandeerd zijn’.

Meer over het volgende Samsung-vlaggenschip

Samsung kondigt ieder jaar rond februari een nieuw Galaxy S-toestel aan. De huidige Galaxy S22-serie presteert erg goed en valt goed in de smaak. Over de volgende generatie is echter nog maar weinig bekend. We hebben nog geen renders, onderdelen of ander beeldmateriaal van de nog onaangekondigde smartphones voorbij zien komen.

Wel weten we al het een en ander over de specificaties van de Galaxy S23. Zo zou het toestel een veel betere selfiecamera krijgen – die overigens nog steeds niet onder het scherm is weggewerkt, zoals dat bij de Galaxy Z Fold 3 wél het geval is. Ook de camera aan de achterkant krijgt een flinke upgrade, met een grotere sensor en een torenhoge resolutie van 200 megapixel.

