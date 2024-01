‘Samsung Galaxy S24 wordt stuk sneller dan verwacht’

Er zijn zogenaamde benchmarks gelekt van de Samsung Galaxy S24. Uit deze tests blijkt dat het toestel, voorzien van een Exynos 2400-chip, sneller wordt dan we eerder aannamen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Benchmarks Samsung Galaxy S24 veelbelovend’

De smartphones uit de Galaxy S23-serie draaien allemaal op een Snapdragon 8 Gen 2-chip van Qualcomm. Dit jaar pakt Samsung het anders aan. De Galaxy S24 Ultra beschikt over een Snapdragon 8 Gen 3-processor, maar de normale Galaxy S24 en de S24 Plus hebben waarschijnlijk een Exynos 2400-chip aan boord. Die maakt Samsung zelf.

Dat leek slecht nieuws, want deze processoren presteren doorgaans minder goed dan de Snapdragons. Uit nieuwe benchmarks van de Samsung Galaxy S24 Plus, gepubliceerd door Sammobile, blijkt het gat echter kleiner dan verwacht.

De S24 Plus behaalt in een single core-test 2193 punten. In de multi core-test, belangrijk als je gaat multitasken, komt het toestel tot 6895 punten. We nemen aan dat deze resultaten op de kleinere Galaxy S24 ongeveer gelijk zijn.

Renders Samsung Galaxy S24 Plus

Daarmee zijn de S24 en S24 Plus flink sneller dan hun voorgangers. Ze komen ook aardig in de buurt van de Galaxy S24 Ultra met zijn Snapdragon 8 Gen 3-chip. Die behaalt in dezelfde test respectievelijk 2297 en 7104 punten. Het gaat dus om een verschil van hooguit 4 tot 5 procent.

Overigens vertellen deze benchmarks niet het hele verhaal over de Samsung Galaxy S24. Exynos-chips waren het verleden niet altijd even zuinig, wat negatieve gevolgen had voor de batterijduur. Hoe dat dit keer zit, moeten we nog even afwachten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lancering op 17 januari

Samsung presenteert de Galaxy S24-familie op 17 januari aanstaande. Vrijwel alle specificaties van de smartphones zijn al gelekt. De normale S24 krijgt een 6,1 inch-display, terwijl de S24 Plus over een 6,7 inch-scherm beschikt. Dat is iets groter dan vorig jaar. De S24 Ultra behoudt zijn 6,8 inch-display, maar dat is dit keer helemaal plat. Samsung neemt dus afscheid van de gebogen randen.

Kunstmatige intelligentie lijkt dit jaar hét grote thema te worden. De fabrikant presenteerde eerder al Samsung Gauss, zijn AI-model dat je helpt met het schrijven van teksten, het bewerken van foto’s of het samenvatten van documenten. Gauss maakt hoogstwaarschijnlijk zijn debuut op de S24-serie.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees het laatste nieuws over Samsung: