Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
18 september 2025, 12:54
2 min leestijd
Android 16-update voor Samsung Galaxy S25 is er nu in Nederland

Goed nieuws voor gebruikers van de Samsung Galaxy S25-toestellen. De Android 16-update, met de One UI 8-software, is nu beschikbaar!

Android 16-update nu naar Samsung Galaxy S25

Samsung kondigde het eerder deze week al aan, maar nu is het echt zover. De Android 16-update is nu beschikbaar voor Nederlandse gebruikers van de Galaxy S25-serie. Het gaat hierbij dus om de Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra én S25 Edge. De update is zo’n 4GB groot en bevat ook de beveiligingspatch van september 2025. Hierdoor is ook de beveiliging weer helemaal up-to-date.

De update introduceert One UI 8, dat is gebaseerd op Android 16. De software draaide al standaard op enkele Samsung-telefoons, zoals de Galaxy S25 FE, Galaxy Z Flip 7 en Fold 7. Nu is ook de S25-serie aan de beurt en later volgen nog veel meer Samsung-smartphones.

Samsung Galaxy S25 Edge review

Heb je een iets oudere (of goedkopere) Samsung? Dan moet je nog even geduld hebben. De komende maanden rolt de fabrikant veel meer upgrades uit, bijvoorbeeld naar de Galaxy S24-serie en Galaxy A56. Houd je toestel daarom de komende tijd in de gaten.

Je krijgt automatisch een melding als Android 16 voor jouw telefoon beschikbaar is. Heb je geen geduld? Je kunt ook handmatig checken of hij klaar staat. Open de instellingen, ga naar ‘Softwareupdate’ en tik daar op ‘Downloaden en installeren’. Als daar nog niets te vinden is, kun je het later nog eens proberen.

Bedankt voor de tips, Jan en Ronny!

De vernieuwingen in One UI 8

Waar One UI 7 vorig jaar grote veranderingen introduceerde, zoals een compleet nieuw design, is One UI 8 een kleinere update. Zo worden de Now Bar- en Now Brief-functies uitgebreid en heb je meer mogelijkheden om het vergrendelscherm aan te passen.

One UI 8 werkt daarnaast beter op grotere schermformaten, zoals die van tablets en opvouwbare smartphones. Uiteraard is er ook een belangrijke rol weggelegd voor Galaxy AI. Dit zijn de features van Samsung die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie.

Wil je het direct weten als voor jouw Samsung-telefoon de Android 16-update beschikbaar is?

