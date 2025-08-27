Grote One UI 8-update in september naar Samsung Galaxy S25

Heb je een Samsung Galaxy S25, S25 Plus of S25 Ultra? Dan kun je volgende maand een grote update naar One UI 8 verwachten.

De Galaxy Z Flip 7 en Galaxy Z Fold 7 zijn de eerste Samsung-smartphones die uit de doos op One UI 8 draaien. Dit is de nieuwste versie van Samsungs software, die is gebaseerd op Android 16. Deze Android-versie is op zijn beurt pas op een handjevol toestellen beschikbaar, voornamelijk die van Google zelf.

Maar, One UI 8 wordt spoedig ook voor andere Samsung-telefoons uitgebracht. Het bedrijf laat in een blog namelijk weten dat de Galaxy S25-serie in september wordt bijgewerkt naar de nieuwste software. Het bedrijf maakt geen specifieke datum bekend, maar laat alleen weten dat One UI 8 volgende maand verschijnt.

Samsung Galaxy S25-gebruikers moeten dus nog een paar weken geduld hebben. Het bedrijf heeft inmiddels meerdere bèta’s van One UI 8 voor de S25 uitgebracht, waarin de nieuwe features worden getest en eventuele bugs worden verholpen. De fabrikant werkt ondertussen ook aan One UI 8 Watch, dat bedoeld is voor de Galaxy Watches.

Uiteraard worden er straks veel meer Samsung-smartphones van een Android 16-update voorzien. Zo heeft het bedrijf al bekendgemaakt dat de Galaxy S24- en Galaxy S23-serie straks ook op One UI 8 draait. Dat geldt ook voor (oudere) vouwbare telefoons, zoals de Galaxy Z Fold 6, Flip 6, Fold 5 en Flip 5.

Verder komen er updates voor goedkopere toestellen in de Galaxy A-reeks. Heb je bijvoorbeeld een Galaxy A56, A36, A55, A54 of A35, dan kun je sowieso rekenen op een grote update naar One UI 8. Deze toestellen worden overigens sowieso nog de komende jaren ondersteund.

Meer weten? Check het Android 16 update-overzicht voor een complete lijst met Samsung-telefoons. In het overzicht zetten we ook op een rijtje hoe het met de (verwachte) updateplannen van andere fabrikanten zit. Denk aan Motorola, OnePlus, Xiaomi en Nothing.