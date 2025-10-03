‘Software-lek bevestigt Samsung Galaxy S26 Ultra’s privacyscherm’

Samsung brengt een van de grootste scherm-vernieuwingen naar de Galaxy S26 Ultra: een privacy-scherm die je aan en uit kunt zetten.

Samsung Galaxy S26 Ultra privacyscherm gelekt

Samsung komt met een oplossing voor gebruikers die bang zijn dat anderen meekijken op hun telefoonscherm. Lekker Achultra deelde een screenshot van de aankomende ‘Privacy screen’-functie in One UI 8.5. Dat is Samsungs aankomende Android-schil voor de Galaxy S26 Ultra.

De gelekte privacy-functie gaat werken met de eerder gepresenteerde Flex Magic Pixel-technologie. Misschien ken je wel iemand met een privacy-screenprotector op zijn telefoon. Hiermee kan alleen degene die recht van voren naar de telefoon kijkt zien wat er op het scherm gebeurt. Kijk je vanaf de zijkant, dan zie je een zwart beeld.

Zo’n privacy-screenprotector kun je niet aan of uit zetten, maar het scherm op de Galaxy S26 Ultra kan dat wel. Via de instelling kies je vervolgen wanneer je wel en niet wil dat je scherm door anderen te bekijken is. Met de automatische modus schakelt het privacyscherm in zodra je gevoelige apps opent, zoals je bank-app.

Het menu laat je ook extra locaties instellen, zoals in liften en openbaar vervoer. Of schakel hem in zodra je jouw pincode invoert of foto’s in je galerij bekijkt. Al met al toffe techniek dus, want als je wél je scherm wil laten zien aan anderen, kun je de modus uitschakelen.

Samsung Galaxy S26

We verwachten dat de privacy-functie in One UI 8.5 pas in begin 2026 uitkomt, samen met de Galaxy S26-serie. Qua geruchten gaat er al veel in de rondte over die nieuwe teleofoons. Zo draaien de Galaxy S26 Pro en Edge waarschijnlijk op Samsungs eigen Exynos 2600-chip, waar de Ultra het doet met de Snapdragon 8 Elite 2-chip die later dit jaar uitkomt.

Gebruik jij al een privacy-screenprotector en zie je zo’n privacyscherm wel zitten? Laat weten wat jij vindt in de reacties onderaan deze pagina! Altijd op de hoogte zijn van het laatste Android-nieuws: